Прибыль российского TikTok вопреки ограничениям за год выросла в 10 раз

Несмотря на приостановку работы, прибыль TikTok в России в 2022 году выросла почти в 10 раз. Этого удалось достичь за счет сокращения персонала более чем в пять раз

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Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» (основное юрлицо китайского сервиса TikTok в России) в 2022 году выросла в 9,8 раза по сравнению с 2021 годом и составила 530,3 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Выручка за год снизилась на 29% и составила 2,36 млрд руб. Из этой суммы 1,4 млрд руб. (почти в 2,5 раза меньше, чем за год до этого) принесло размещение рекламы, остальное — оказание маркетинговых и консультационных услуг своей материнской компании.

С 6 марта 2022 года TikTok приостановил монетизацию на территории России, в том числе размещение таргетированных на страну рекламных материалов. Также платформа ограничила для пользователей, находящихся в России, функцию добавления любого нового контента — роликов или прямых трансляций. Такое решение компания приняла из-за принятия поправок «о фейковых новостях», по которым наказание за дискредитацию армии и «фейки» об СВО было увеличено до 15 лет лишения свободы.

В пояснении к отчетности говорится, что сейчас TikTok не может обеспечить размещение таргетированной на территорию и аудиторию России рекламы, что негативно повлияло на объем выручки от этого вида деятельности. Для сокращения расходов на время заморозки платформа прекратила трудовые отношения с основной частью своих работников в России.

На конец 2022 года в российском TikTok работали 67 сотрудников вместо 354 на конец 2021 года. На выплаты при увольнениях компания потратила 112,5 млн руб.

В течение 2022 года российский TikTok заключил несколько соглашений с другими подразделениями китайской компании о привлечении займов: в конце февраля — с лимитом финансирования до $5 млн и чуть более 4 млрд руб., в марте — с лимитом до $1 млн и 6 млн китайских юаней.

В конце декабря 2022 года Forbes писал, что под сокращения могли попасть до 500 человек, а российское подразделение якобы сохранило около 10 человек, которых могли релоцировать в Дубай. В ноябре собеседники РБК рассказывали, что после объявления частичной мобилизации в России сотрудникам российского офиса TikTok предложили три страны для переезда — Казахстан, Армению и Киргизию.

Почему у TikTok могла вырасти прибыль

Основатель компании Digital Budget Александр Степанов связывает резкий рост чистой прибыли TikTok в России с сильным сокращением расходов бизнеса. «По нашим данным, несмотря на приостановку работы в России исходящий трафик из TikTok по ссылкам на другие ресурсы в прошлом году был сопоставим с 2021 годом — падение составило всего 2%, — объясняет Степанов. — Важно, что платный исходящий трафик (то есть переход на сайт рекламодателя по ссылке из рекламного поста. — РБК) у TikTok и раньше не занимал существенной доли в общем объеме. Но входящий трафик (то есть количество посещений непосредственно самого TikTok. — РБК) в 2022 году упал на 15% по сравнению с 2021 годом, то есть использование соцсети в России все-таки сократилось». Учитывая эти показатели, Степанов считает маловероятным, что при всех ограничениях площадка могла увеличить чистую прибыль благодаря росту рекламных доходов.

Основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев предположил, что рост доходов TikTok в России может быть связан с тем, что площадка изменила методику подсчета доходов блогеров. Он пояснил, что первоначально TikTok выстраивал работу таким образом, что деньги, которые российские блогеры получали на стримах, компания относила к тем странам, через которые те были подключены к VPN. Из-за этого офисы TikTok за пределами России могли улучшать свои показатели. Позже TikTok проанализировал эту ситуацию и вручную отсортировал российских блогеров и доходы, которые им поступают.

Еще один источник РБК в одной из российских соцсетей сообщил, что видит две причины роста прибыли: одна — сокращение фонда оплаты труда, вторая — показ российской рекламы в других странах. «Есть понятие «китайский Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской в России. — РБК)» — в Китае нет Facebook (соцсеть заблокирована в этой стране. — РБК), но на самом деле он есть, потому что китайские бренды все равно работают с этой компанией, чтобы рекламироваться за рубежом. Есть клиенты, которым все равно, откуда идет трафик. Также российские компании могли продолжить платить TikTok, чтобы их продукт рекламировался в других странах. Условному российскому производителю игр неважно, где рекламировать компанию, в Китае или Казахстане. Он мог купить объявления через российский TikTok, и они показывались в другой стране», — пояснил собеседник.

На февраль 2023 года, по собственным данным, TikTok имел 11 млн ежемесячных активных пользователей и более 2 млн активных авторов в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии, Киргизии и Таджикистане. По данным Mediascope, месячный охват российских пользователей у TikTok в феврале составлял 68 млн, что ставило соцсеть на второе место в России после «ВКонтакте» (85,8 млн).