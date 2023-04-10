Владелец TikTok впервые обогнал Tencent и Alibaba по прибыли

Прибыль китайской ByteDance по итогам 2022 года составила $25 млрд, что на 79% больше, чем годом ранее, узнала FT. По этому показателю ByteDance впервые опередила других китайских технологических гигантов — Tencent и Alibaba

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Компания ByteDance, владеющая TikTok, получила рекордную прибыль в 2022 году и впервые в истории обогнала по этому показателю Tencent и Alibaba, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на двух инвесторов, знакомых с финансовыми результатами компании.

По данным источников, EBITDA китайского техногиганта в 2022 году выросла на 79%, до порядка $25 млрд. Это позволило ByteDance впервые в истории обогнать по этому показателю Tencent и Alibaba, ранее отчитавшихся о EBITDA в $23,9 млрд и $22,5 млрд соответственно. Обе компании много лет лидировали на китайском технологическом рынке, но заметно пострадали из-за ужесточения контроля за ИТ-сферой со стороны Пекина, отмечает FT.

Продажи ByteDance, по данным газеты, выросли больше чем на 30% за год, до $85 млрд. Это произошло благодаря тому, что рекламодатели стали еще активнее тратить деньги на TikTok и его аналог для китайского рынка — Douyin. Продажи международного бизнеса ByteDance выросли больше чем вдвое, до $15 млрд, доходы компании в Китае составили порядка $70 млрд, уточнили источники издания.

В декабре прошлого года сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о запрете TikTok в США. Авторы документа выразили опасение, что соцсеть может использоваться для слежки за американцами. Позднее сенат США запретил чиновникам использовать китайское приложение на устройствах, принадлежащих правительству, а в марте Белый дом поддержал полный запрет TikTok на территории страны.

Глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс называл TikTok китайским «троянским конем», который представляет собой долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности государства. «Китайцы могут манипулировать данными, чтобы намеренно показывать что-либо нашему населению — материалы, вызывающие разногласия в обществе, — и удалять то, что выставляет их в плохом свете», — говорил он.



Главный исполнительный директор TikTok Шоу Чу, в свою очередь, заявил, что соцсеть представляет не бóльшую угрозу, чем YouTube и Instagram (владелец последней, Meta Platform Inc., признана экстремистской организацией в России и запрещена). Компания приняла больше мер предосторожности, чем любой из западных конкурентов, подчеркивал он.