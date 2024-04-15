Apple уступила Samsung лидерство по числу продаж смартфонов

Samsung вновь обошла Apple по количеству проданных смартфонов. Показатели американской компании падают в том числе из-за снижения популярности в Китае, где госслужащим запретили использовать иностранные устройства на работе

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В январе—марте 2024 года продажи смартфонов Apple упали на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отчета исследовательской компании International Data Corporation (IDC). За этот период было продано 50,1 млн iPhone (в первом квартале 2023-го — 55,4 млн), доля компании на рынке составила 17,3%.

Показатель Apple оказался хуже прогноза Bloomberg, в котором говорилось, что компания поставит в среднем 51,7 млн смартфонов. Показатели компании ухудшились из-за падения продаж в Китае (по оценке аналитиков Counterpoint Research, в начале года они упали на 24%). В 2023-м власти этой страны запретили некоторым госслужащим использовать iPhone и другие зарубежные устройства на работе, объяснив это рисками для национальной безопасности.

Apple вновь уступила первое место Samsung в рейтинге крупнейших производителей смартфонов. Продажи южнокорейской компании составили 60,1 млн устройств, упав на 0,7%, доля рынка — 20,8% (по итогам 2023 года Apple обошла Samsung: продажи составили 234,6 млн и 226,6 млн телефонов соответственно).

На третьем месте по итогам первого квартала 2024 года оказалась Xiaomi, поставившая 40,8 млн смартфонов и занявшая 14,1% рынка. В первую пятерку вошли также китайские Transsion (28,5 млн смартфонов, 9,9%) и Oppo (25,2 млн, 8,7%). Продажи Transsion подскочили на 85%, Xiaomi — 33,8%.

Всего за первые три месяца года было продано 289,4 млн смартфонов, это на 7,8% больше, чем годом ранее.

Apple работает в Китае более 30 лет; как передавало Xinhua, 151 из 200 основных поставщиков компании ведут производственную деятельность в этой стране. В марте Apple открыла в Шанхае новый магазин, который стал восьмым в городе, крупнейшим в континентальной части Китая и вторым по величине в мире. На открытии присутствовал гендиректор компании Тим Кук. Многие посетители, с которыми поговорил Bloomberg, сообщили, что в последний раз приобретали iPhone более двух лет назад; некоторые рассматривают возможность перейти на устройства от конкурентов, в частности Huawei.