 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Apple уступила Samsung лидерство по числу продаж смартфонов

IDC: продажи iPhone в первом квартале 2024 года упали на 10%
Samsung вновь обошла Apple по количеству проданных смартфонов. Показатели американской компании падают в том числе из-за снижения популярности в Китае, где госслужащим запретили использовать иностранные устройства на работе
Apple AAPL Купить
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

В январе—марте 2024 года продажи смартфонов Apple упали на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отчета исследовательской компании International Data Corporation (IDC). За этот период было продано 50,1 млн iPhone (в первом квартале 2023-го — 55,4 млн), доля компании на рынке составила 17,3%.

Показатель Apple оказался хуже прогноза Bloomberg, в котором говорилось, что компания поставит в среднем 51,7 млн смартфонов. Показатели компании ухудшились из-за падения продаж в Китае (по оценке аналитиков Counterpoint Research, в начале года они упали на 24%). В 2023-м власти этой страны запретили некоторым госслужащим использовать iPhone и другие зарубежные устройства на работе, объяснив это рисками для национальной безопасности.

Выручка Apple в России упала более чем в 23 раза
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Apple вновь уступила первое место Samsung в рейтинге крупнейших производителей смартфонов. Продажи южнокорейской компании составили 60,1 млн устройств, упав на 0,7%, доля рынка — 20,8% (по итогам 2023 года Apple обошла Samsung: продажи составили 234,6 млн и 226,6 млн телефонов соответственно).

На третьем месте по итогам первого квартала 2024 года оказалась Xiaomi, поставившая 40,8 млн смартфонов и занявшая 14,1% рынка. В первую пятерку вошли также китайские Transsion (28,5 млн смартфонов, 9,9%) и Oppo (25,2 млн, 8,7%). Продажи Transsion подскочили на 85%, Xiaomi — 33,8%.

Всего за первые три месяца года было продано 289,4 млн смартфонов, это на 7,8% больше, чем годом ранее.

Apple работает в Китае более 30 лет; как передавало Xinhua, 151 из 200 основных поставщиков компании ведут производственную деятельность в этой стране. В марте Apple открыла в Шанхае новый магазин, который стал восьмым в городе, крупнейшим в континентальной части Китая и вторым по величине в мире. На открытии присутствовал гендиректор компании Тим Кук. Многие посетители, с которыми поговорил Bloomberg, сообщили, что в последний раз приобретали iPhone более двух лет назад; некоторые рассматривают возможность перейти на устройства от конкурентов, в частности Huawei.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Apple iPhone Samsung Xiaomi смартфоны
Материалы по теме
Apple добавит ИИ во всю линейку Mac
Технологии и медиа
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Минюст США подаст иск против Apple из-за ограничений в iPhone
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В четырех селах Курганской области начали превентивную эвакуацию Общество, 09:25
Как руководителю вести дела, чтобы потом не платить по долгам бизнеса Pro, 09:22
Стали известны все участники плей-офф и плей-ин НБА Спорт, 09:19
В Оренбурге за сутки затопило 2 тыс. домов и участков Общество, 09:15
Ефимов сообщил о торгах на реорганизацию участка в Бескудниковском районе Город, 09:05
Работа стала ненавистной. Вот как дать ей второй шанс Pro, 09:02
Ученые выявили вытеснение работающих пенсионеров из госсектора Экономика, 09:00
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Глава МЧС в третий раз с начала паводка вылетел в Оренбургскую область Общество, 08:55
Алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых санкций против России Бизнес, 08:45
«Сделка номер один». Почему доллар быстро растет, «раздражая» центробанки Pro, 08:42
Экс-глава МИД Украины заявил о превращении страны в «чемодан без ручки» Политика, 08:31
Apple уступила Samsung лидерство по числу продаж смартфонов Технологии и медиа, 08:28
Кого выводить за штат, а кого не стоит: минимизируем риски аутсорсинга Pro, 08:08
Перезагрузка СПБ Биржи после санкций США начнется с IPO группы «Элемент» Инвестиции, 08:00