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Технологии и медиа ,  
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Эксперты предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

В Telegram начали красть аккаунты с помощью сообщений от «службы поддержки»

Мошенники начали использовать новую схему кражи аккаунтов в Telegram, сообщили РБК в компании — разработчике технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. (бывший российский бизнес Group-IB).

Суть схемы заключается в рассылке сообщений с информацией об оформлении заявки на удаление аккаунта в мессенджере: злоумышленники под видом службы поддержки предлагают через специальную форму отменить процедуру.

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Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Владелец, переходя по ссылке, попадает на фишинговый ресурс, повторяющий дизайн Telegram, где ему предлагается ввести номер телефона и код безопасности. После этого мошенники перехватывают контроль над аккаунтом, получая доступ к перепискам, а также к управлению каналами, которые администрировала жертва.

Специалисты F.A.C.C.T. отмечают, что фишинговый сайт сразу же проверяет введенные данные: если они неверны, то появляется сообщение об ошибке.

«Так как злоумышленники распространяют ссылки на ресурсы для угона аккаунтов Telegram в личных сообщениях, им не требуется большое количество таких фишинговых страниц. Достаточно одного активного ресурса и запасного домена в случае блокировки предыдущего», — указывают в компании.

Там также подчеркивают, что сторонние лица не могут запрашивать удаление учетной записи, только сами пользователи могут деактивировать ее в настройках. Сделать это можно вручную либо установить сроки удаления после определенного периода неактивности аккаунта.

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Теги
Telegram мессенджер аккаунты кража взлом кибербезопасность Интернет
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