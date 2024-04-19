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Технологии и медиа ,  
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Apple убрала WhatsApp и Threads из App Store в Китае

Apple по требованию властей Китая удалила WhatsApp и Threads из загрузки
Apple AAPL Купить
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Компания Apple удалила из магазина приложений App Store в Китае мессенджер WhatsApp и сервис Threads (принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) по требованию китайских властей, сообщил Reuters.

Другие продукции корпорации, такие как Facebook, Instagram и Messenger, пока остаются доступными для скачивания.

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«Регулятор киберпространства Китая распорядился удалить эти приложения из китайского магазина по соображениям национальной безопасности», — следует из заявления Apple. Там также отметили, что корпорация «обязана следовать законам страны, где она работает, даже если не согласна с ними».

Комментариями Meta и госоргана, контролирующего содержание китайского сегмента интернета, Reuters не располагает. Каким образом мессенджер и сервис (аналог социальной сети Х) могли повлиять на безопасность Китая, также не уточняется.

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WhatsApp уже блокировали в Китае в 2017 году. Тогда это произошло в рамках кампании по борьбе с упоминанием Винни-Пуха: китайские пользователи интернета использовали изображения героя из мультипликационной версии от Disney для обозначения лидера страны Си Цзиньпина.

Социальная сеть Threads заработала в июле 2023 года. Число ее подписчиков достигло 30 млн менее чем за сутки, сейчас их больше 140 млн.

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