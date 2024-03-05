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Эксклюзивы РБК ,  
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Законодатели предложили запретить маркетплейсам платный возврат товара

Законопроект Кутепова и Гутенева запретит маркетплейсам платный возврат товаров
Сюжет
Эксклюзивы РБК
В Госдуму внесут новый законопроект о регулировании маркетплейсов. Он запрещает требовать с покупателя компенсацию за возврат товара, а для крупных площадок — проводить акции без согласия партнеров и брать более 10% за услуги
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» подготовили проект закона (есть у РБК) о регулировании деятельности маркетплейсов, которые в документе названы агрегаторами информации о товарах. Документ определяет права и обязанности интернет-платформ, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

Законопроект предлагает ввести общее регулирование для всех «агрегаторов информации о товарах» и дополнительное для тех, которые занимают более 20% на рынке. В пояснительной записке отмечается, что законопроект должен восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов и приводящие к сложности разрешения споров между ними. В тексте утверждается, что маркетплейсы, имеющие значительное положение на рынке, могут злоупотреблять возможностью одностороннего изменения условий работы, вплоть до наложения строгих санкций и блокировки личных кабинетов за нарушения договоров оферты.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам собеседника РБК на рынке электронной торговли, авторы документа могут внести его в Госдуму во вторник, 5 марта. Об этом также сообщает ТАСС. Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 марта 2025 года. Контролировать соблюдение описанных в нем требований будет ФАС, следует из документа.

Кого и как будут регулировать

Авторы законопроекта предлагают ввести как общие для всех интернет-площадок правила, так и специальные для занимающих «значимое положение на рынке».

К «значимым» относят тех агрегаторов, с помощью которых было осуществлено более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год. Таким компаниям предлагается запретить:

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  • изменять условия договора услуг, каким-либо образом ухудшать положение продавцов или владельцев пунктов выдачи заказов, предварительно не уведомив их не менее чем за 30 дней. Исключение — если изменения нужны для обеспечения безопасности покупателей, контрагентов или самой компании, предотвращения или устранения технических сбоев или иного вреда;
  • создавать дискриминационные условия по закону «О защите конкуренции» и препятствия для доступа на рынок;
  • навязывать не относящиеся к электронной торговле услуги, а также условия о продвижении товаров за счет снижения цены без согласия контрагента;
  • безвозмездно проводить распродажи товаров за исключением тех, которые относятся к собственным товарам;
  • запрещать деятельность контрагентов на других площадках;
  • создавать преимущества для продажи собственных торговых марок по сравнению с товарами других продавцов.

Совокупная стоимость всех услуг подобных агрегаторов продавцу не может превышать 10% от общей стоимости товара, в отношении которого оказаны такие услуги. А суммарный размер неустоек за неисполнение продавцом договора не должен превышать 15% от стоимости услуг, в отношении которых допущено нарушение.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Для всех маркетплейсов, не только занимающих значимое положение на рынке, в законопроекте предлагается установить общие требования к договору об оказании услуг. При заключении договора площадка должна будет проверять документы и профиль контрагентов. Кроме того, интернет-площадки будут обязаны размещать форму договора на своем сайте в интернете и проверять возраст покупателей при продаже товаров для лиц, достигших определенного возраста, не допускать размещение информации о товарах, оборот которых в России запрещен или ограничен, а также подлежащих подтверждению соответствия или маркировке, если эти процедуры не проведены.

В числе других ключевых положений — запрет требовать с покупателя компенсации за возврат товара и получать такие платежи, а также закрепление за маркетплейсами права самостоятельно продавать товары, в том числе собственных торговых марок.

При этом законопроект также предусматривает внесение изменений в закон о торговле. Если маркетплейс дистанционно продает продукты питания, его отношения с поставщиками будут регулироваться как отношения розничных торговых сетей. Также предлагается утвердить требования к обеспечению антитеррористической защищенности инфраструктуры агрегаторов информации о товарах и правила их взаимодействия с госорганами, занимающимися оперативно-разыскной деятельностью или обеспечением безопасности страны.

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Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

Наконец, вводится норма, при которой правительство сможет обязать маркетплейсы маркировать отдельные товары, использовать аппаратуру для обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других запрещенных устройств, предметов и веществ.

Как предлагали регулировать маркетплейсы

За последние полгода это не первый законопроект о регулировании маркетплейсов. Осенью 2023 года группа депутатов внесла в Госдуму поправки в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», по которым предполагается юридически закрепить понятие маркетплейса, ограничить частоту изменения договоров оказания услуг одним разом в год, ввести ответственность за достоверность информации на платформах, запретить им блокировать личные кабинеты партнеров и взыскивать с последних штрафы без их согласия, полностью запретить продажу собственных торговых марок для компаний с оборотом более 150 млрд руб.

В конце января Андрей Кутепов заявил о подготовке другого законопроекта, в котором предлагал ограничить возможность открывать новые логистические объекты в регионах, где доля маркетплейса на рынке превышает 25%, ввести регулирование комиссии площадок со стороны ФАС и др. В Ассоциации компаний интернет-торговли называли инициативу «не только избыточной, но и вредной», объяснив это негативными последствиями для покупателей и малого и среднего бизнеса.

В начале этого года ФАС признала Wildberries и Ozon коллективно доминирующими, заявив, что вместе они занимают более 80% на рынке.

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Ирина Парфентьева
маркетплейс Госдума интернет-торговля регулирование
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