Минкультуры отвергло идею ввозить иностранное кино через Белоруссию

Сенаторы предложили закупать иностранное кино через Белоруссию в случае отказа западной компании продавать его в Россию. Минкультуры увидело в этой схеме ограничение гражданских прав и нарушение исключительных прав правообладателя

Прокат в России иностранных фильмов без лицензии, которые были бы ввезены через Белоруссию, стало бы нарушение прав правообладателей, заявила замглавы российского Минкультуры Надежда Преподобная в ответ на запрос зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына, пишет ТАСС.

Ведомство сочло нарушением исключительного права публичный показ и любую иную форму коммерциализации аудиовизуального произведения, отметив, что предложенный сенаторами проект постановления «является ограничением гражданских прав».

«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — говорится в ответе Минкультуры.

Сенаторы ранее предложили несколько мер, которые призваны позволить кинотеатрам сохранить выручку на фоне отказа западных правообладателей лицензировать контент для России. Среди прочего, Синицын предложил в конце января закупать зарубежное кино через Белоруссию. «Там принят аналогичный закон тому, что мы предлагаем, и фактически легализован показ иностранных фильмов. Теоретически мы можем в Белоруссии покупать копию, которая при поступлении в Россию будет легальной. Либо принять аналогичный закон», — пояснил сенатор.

От продолжения своей деятельности в России отказались ранее крупнейшие кинокомпании западных стран — Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, Universal Pictures и другие. Это привело к резкому падению совокупных сборов кинопроката на 42% год к году.

В августе прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предлагал легализовать в России принудительное лицензирование иностранных объектов авторского и смежного права через суд, однако инициативу раскритиковали в том числе онлайн-кинотеатры и до чтений проект депутата не дошел.

В начале этого года Горелкин снова напомнил о своей инициативе, отметив, что в Госдуме обсуждают проект закона, который призван позволить кинотеатрам «легально демонстрировать новинки зарубежного кино».

