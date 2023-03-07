Рынок онлайн-кинотеатров в России вырос на фоне ухода западных сервисов

Объем рынка онлайн-кинотеатров в России в 2022 году достиг 63,3 млрд руб., что на 5% больше результата 2021-го. На рынок повлияли рост выручки у «Кинопоиска» более чем на 70% и повышение большинством видеосервисов тарифных планов

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Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2022 года вырос на 5% и достиг 63,3 млрд руб. против 60,3 млрд руб. годом ранее. Это следует из отчета информационно-аналитического агентства TelecomDaily (есть в распоряжении РБК).

Рост отрасли произошел на фоне десятимесячного отсутствия в онлайн-кинотеатрах западных новинок, а также ухода из России после начала специальной военной операции на Украине двух крупных игроков — американского сервиса Netflix и украинского Megogo. Несмотря на рост по итогам года, динамика оказалась худшей за последние пять лет: прежде общая выручка видеосервисов росла на 51–54% ежегодно.

Глава TelecomDaily Денис Кусков связывает положительную динамику с рядом факторов:

основной вклад в показатели индустрии внес принадлежащий «Яндексу» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», выручка которого выросла на 72,8% год к году, а доля в общей выручке всех сервисов увеличилась с 14,6 до 24,1% (15,3 млрд руб., по подсчетам РБК);

ряд онлайн-кинотеатров в 2022 году переводили пользователей на более дорогие тарифные планы с большим количеством услуг. «Такую практику использовали большинство крупнейших онлайн-кинотеатров, в том числе «Кинопоиск», Kion и другие», — объясняет Кусков;

увеличение количества собственных проектов стриминговых сервисов — так называемых originals, на которые «удалось заманить аудиторию».

Наконец, на показателях онлайн-кинотеатров сказалось отсутствие других доступных по цене развлечений, отметил эксперт.

Как изменились показатели ведущих онлайн-кинотеатров

В рейтинге онлайн-кинотеатров по выручке в 2022 году «Кинопоиск» с долей 24,1% заметно опередил прежнего лидера — сервис «Иви», следует из подсчетов TelecomDaily. Последний увеличил свою долю до 20,5%, но опустился на второе место. Замыкает тройку лидеров онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома», нарастивший долю рынка до 11,4% и потеснивший Okko (прежде принадлежал «Сберу»).

На расстановку сил среди других игроков серьезным образом сказался уход западных стриминговых сервисов, в частности Netflix и Megogo, на которые раньше приходилось 8,1 и 5,6% рынка соответственно. Доля этих двух сервисов еще отражается в статистике за 2022 год, но составляет всего по 1%, в основном за счет присутствия на рынке в начале года. Пятое место среди крупнейших сервисов по итогам 2022 года делят онлайн-кинотеатры Kion (принадлежит МТС) и Start (на 50% принадлежит «МегаФону», в апреле прошлого года был объединен с видеоплатформой «МегаФон ТВ»). Каждому из них по итогам года принадлежит по 6,8% рынка. Kion же, по подсчетам TelecomDaily, стал также одним из наиболее быстрорастущих активов на рынке, прибавив год к году 65,7%.

Что говорят о росте участники рынка

Доходы «Кинопоиска», как утверждает директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая, выросли благодаря нескольким факторам. Во-первых, доступ к основной библиотеке сервиса дает подписка «Плюс» от «Яндекса», при этом число подписчиков «Плюса» в 2022 году выросло почти на 70%, до 19,3 млн по данным на декабрь. Во-вторых, вырос средний доход с одного подписчика, так как «заметно большая доля подписчиков» стала платить за такие дополнительные опции, как доступ к контенту «Амедиатеки», more.tv, к спортивных состязаниям и т.д. В-третьих, более чем на четверть выросли доходы «Кинопоиска» от рекламы.

«Все идет по плану», — кратко прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Иви», добавив лишь, что «сервис движется вперед», «сидя во втором вагоне».

Директор Wink Антон Володькин, в свою очередь, отмечает, что прирост видеосервису обеспечила его контентная политика. «В 2022 году, по данным TelecomDaily, Wink стал единственным игроком, у которого выросло общее количество единиц контента на платформе, — отмечает Володькин. — Мы активно замещаем и предлагаем другой иностранный контент — от европейских и независимых американских студий, турецкие и корейские фильмы и сериалы, а также проекты из Китая и стран ближнего зарубежья. Ситуация также стимулирует потребление и российского контента».

Немаловажным фактором для Wink, по словам Володькина, был активный маркетинг нового контента, а также сотрудничество с оператором Tele2. «Кроме того, мы зафиксировали приток клиентов от ушедших из России сервисов», — уточнил глава Wink.

Причиной роста клиентской базы и собственных показателей в Kion называют развитие линейки собственного оригинального контента. В 2023 году онлайн-кинотеатр планирует выход «десятка» таких проектов: «Мы продолжаем производить проекты для сериальной, фильмовой и документальной линеек, а также развиваем направление non-scripted контента (реалити-шоу и другие форматы без сценария. — РБК)».

Представитель Start отметил, что компания «осознанно пожертвовала частью роста выручки сервиса и доли рынка в пользу повышения экономической эффективности бизнеса группы». В пресс-службе Okko на запрос РБК на момент публикации не ответили.

В 2023 году онлайн-кинотеатрам предстоит столкнуться с еще большими сложностями, прогнозирует Кусков. «Уже к лету полностью исчезнет контент от западных мейджоров, — отмечает он. — Упор будет делаться на отечественные проекты. Если в 2022 году было 89 российских лент, то в 2023-м их число увеличится на 30% и более. Это должно позволить компаниям держать зрителей в тонусе». При этом онлайн-кинотеатры продолжат переводить пользователей на более дорогие тарифные планы, ожидает Денис Кусков: в результате в 2023 году рост рынка может составить 10–15%.