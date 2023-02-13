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«Звездные войны», «Король Лев», «Люди X» пропадут из онлайн-кинотеатров

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Целый ряд популярных фильмов западных киностудий перестанут быть доступны для просмотра на «Кинопоиске» с марта. Соответствующее уведомление размещено на сайте сервиса. Это касается как новых, так и давно вышедших лент.

Доступны только до 28 февраля «Король лев» 1994 года и его ремейк 2019 года, обе части комедии «Один дома», вся серия «Звездных войн», боевики «Крепкий орешек» (1998) и «День независимости» (1996), ленты киностудии Marvel, в том числе «Люди X» (2000), «Фантастическая четверка» (2005), «Тор» (2011), «Железный человек» (2008) и его сиквел.

В марте 2023 года у российских видеосервисов закончатся лицензионные контракты на показ фильмов и сериалов студии Disney, писали «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.

Контент Disney сейчас представлен в «Кинопоиске», Ivi, и «Окко», но по истечению срока договоров его планируют убрать, указывали собеседники газеты в видеосервисах.

С февраля просмотр фильмов про Гарри Поттера перестал быть доступен на сервиса Amediateka. РБК пояснили, что это связано с завершением сроком действия лицензионных прав.

Материал дополняется. 

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