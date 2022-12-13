Власти обсудят выделение ФСИН частот для блокировки связи в тюрьмах

ФСИН готовит заявку на частоты для внедрения «глушилок» сотовой связи во всех своих учреждениях. Но еще нужно решить проблему с помехами, которые применение таких устройств в городских тюрьмах может создавать для сетей операторов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) на заседании в конце декабря рассмотрит вопрос об использовании учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России блокираторов связи. Это следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомился РБК (их подлинность подтвердили несколько участников телекоммуникационного рынка).

О каких конкретно устройствах идет речь, в материалах не уточняется. Существует два типа «глушилок» связи: генераторы шума (блокируют общедоступную связь в определенном диапазоне) и блокираторы радиосигналов (специальная базовая станция, которая не позволяет совершать и принимать звонки, за исключением номеров, внесенных в специальный список). ГКРЧ планирует внести протокольную запись о результатах выполнения поручения комиссии от июля этого года (этим решением должны были сформировать рабочую группу из представителей заинтересованных ведомств, ФСИН и сотовых операторов, чтобы исключить помехи для других работающих радиоэлектронных средств). Также ФСИН должна обеспечить подготовку согласованной с Минобороны заявки на получение радиочастот для блокираторов в первом квартале 2023 года. Какие именно частоты должна будет запросить ФСИН для блокираторов и на какие объекты, в документах не поясняется.

По словам одного из источников РБК, знакомых с повесткой ГКРЧ, вопрос использования блокираторов во ФСИН рассматривается уже несколько лет и до сих пор вызывает споры, поскольку эти устройства создают помехи для работы средств связи сотовых операторов и военных. «Задача — найти механизм, который позволил бы учесть всех, что довольно сложно», — отметил этот собеседник.

Представитель Минцифры сказал, что на территориях учреждений ФСИН уже работают системы, которые блокируют сигнал телефонной связи, чтобы в том числе не допустить формирования нелегальных call-центров. «Однако блокираторы могут создавать помехи сигналу связи за пределами ФСИН, в том числе из-за неправильной установки. Чтобы эту проблему урегулировать, нужно начать формальную процедуру: составить карточку с характеристиками радиоэлектроники и режимами ее работы, указать частоты, которые необходимо заблокировать в учреждениях ФСИН. После этого будут разработаны и утверждены на комиссии условия работы блокираторов, которые позволят подавлять сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым оператором за ее пределами», — отметил он, пояснив, что главная задача — исключить помехи на прилегающих к учреждениям ФСИН территориях.

РБК направил запрос в Минобороны и ФСИН.

Зачем ограничивать связь в тюрьмах

ГКРЧ обсуждает вопросы применения блокираторов связи с 2010-х годов. Изначально комиссия пыталась определить условия их использования для ограничения сигнала в театрах, храмах и учебных заведениях во время экзаменов. В последние годы стало более актуальным применение подобных устройств в учреждениях ФСИН — из-за роста числа случаев мобильного мошенничества, за которыми зачастую стояли осужденные. В конце 2018 года ГКРЧ создала рабочую группу для поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые содержатся в учреждениях уголовно-исправительной системы. Помимо борьбы с мошенничеством среди аргументов представители власти тогда называли также то, что с помощью мобильных телефонов осужденные могут давить на свидетелей и координировать преступные группировки. Спустя год коллегия Министерства внутренних дел по итогам заседания поручала проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 2021 году был принят закон, который позволяет операторам связи отключать от сети мобильные номера, используемые на территории исправительных учреждений в преступных целях.

Желание ФСИН получить частоты для установки «блокираторов» связи — продолжение борьбы ведомства с использованием мобильных телефонов в колониях, объясняет юрист «Команды против пыток» (преемник «Комитета против пыток», который внесен в реестр иностранных агентов и ликвидирован) Георгий Иванов. По его словам, использование связи обвиняемым или осужденным запрещено, однако телефоны все же попадают на режимные объекты: ФСИН регулярно сообщает об изъятии устройств. Ранее, во время пандемии, ведомство планировало запросить 3 млрд руб., чтобы установить технику, генерирующую помехи сотовой связи, и, судя по информации портала госзакупок, отдельные колонии действительно приобретали «глушилки», добавил Иванов. «Но такую вещь точно нельзя поставить в СИЗО или колонии, находящихся в городе, так как она будут блокировать всю связь. Возможно, теперь ФСИН хочет «глушить» какие-то дополнительные частоты, а на это нужно разрешение», — предположил юрист.

«Чтобы заблокировать радиочастоту в определенном радиусе, нужно сначала получить на нее лицензию. Желательно, чтобы это была та полоса частот, которую не используют другие компании и организации», — объяснил РБК представитель одного из операторов связи необходимость получения ФСИН частот.

По оценке главы агентства TelecomDaily Дениса Кускова, идея поставить «глушилки» на все объекты ФСИН «вполне логичная», так как за частью схем телефонного мошенничества действительно стоят заключенные, отбывающие наказание, которым «наверняка еще кто-то помогает». Если связь будут «заглушать» полностью на территории объекта, то сами сотрудники могут вполне пользоваться рациями или звонить по стационарным телефонам. С технической точки зрения радиочастоты могут быть нужны ФСИН, так как блокираторы связи работают только на них, объяснил Кусков. Однако он подчеркнул, что «вопрос стоит не в том, какое оборудование будет поставлено, а как оно будет работать». «Знающие люди могут вывести определенное оборудование, и оно перестанет работать на отдельном участке. Главное –– продумать дальнейший регламент его грамотного использования», — утверждает Кусков.