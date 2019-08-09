Глава Gett в России предупредил о росте цен такси из-за сделок «Яндекса»

В прошлом году «Яндекс» закрыл сделку по объединению бизнеса с Uber, а в этом году объявил о покупке сервиса «Везет». На рынке может установиться монополия, которая будет диктовать условия, считают в Gett

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Консолидация «Яндексом» активов на российском рынке такси приведет к отсутствию конкурентной среды и ограничит возможность новых игроков выйти на него, заявил директор Gett в России Максим Жаворонков, передает «Коммерсантъ». Он выступил с докладом на VII Международном евразийском форуме «Такси» в Москве.

«Рыночный механизм регулирования цен на услуги и поездки на такси для миллионов граждан нашей страны будет утрачен», — считает Жаворонков.

Если на рынке установится монополия, это негативно скажется не только на пассажирах (для них рост цен составит до 20%, прогнозирует глава российского Gett), но и на таксистах. Для последних средняя комиссия может увеличиться на 5–10%. «Не рынок, а монополия будет диктовать всем нам свои условия», — заявил Жаворонков.

В феврале 2018 года «Яндекс. Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнеса в России, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Армении и Азербайджане. В новой компании «Яндекс» получил 59,3%, Uber — почти 36,9%, оставшаяся доля досталась сотрудникам. В апреле 2019 года американская Uber Technologies сообщила, что ее доля в чистом убытке СП составила $42 млн. В результате слияния бизнеса была создана компания MLU B.V.

15 июля объединенный бизнес объявил о покупке активов «Везет» в России (зарубежные активы в периметр сделки не вошли), объем инвестиций со стороны «Яндекса» составит около 8 млрд руб. на протяжении трех лет. Стороны намерены закрыть сделку до конца года, в ФАС в середине июля говорили, что ходатайство пока не поступило. После того как сделка будет закрыта, доли в MLU будут выглядеть так: 56,2% у «Яндекса», 35% у Uber, 5,3% у сотрудников и 3,6% у акционеров «Везет». Группе «Везет» помимо одноименного сервиса принадлежат «Такси Сатурн», Red Taxi и Fasten.

Представитель «Яндекс.Такси» заявил в ответ на просьбу РБК прокомментировать слова Жаворонкова, что в связи со сделкой компании не планируют менять цены и повышать комиссию. Представитель «Ситимобил» отказался от комментариев.