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Bloomberg назвал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
По данным источника агентства, компания ведет переговоры об организации своего IPO с банками Morgan Stanley и Goldman Sachs. Размещение планируется на двух площадках — в России и США

Совместное предприятие «Яндекса» и Uber «Яндекс.Такси» ведет переговоры с Morgan Stanley и Goldman Sachs об организации своего IPO. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, компания готовится к размещению в России и США. «Яндекс.Такси» обсуждает широкий диапазон возможных оценок бизнеса, варьирующийся от 5 до $8 млрд. По словам собеседника агентства, оценка будет зависеть от итоговой структуры бизнеса, а также спроса со стороны инвесторов. Аналитики Goldman Sachs ранее оценили компанию в $7,7 млрд.

Собеседник агентства также сообщил, что пока не ясно, войдут ли в периметр IPO сервис доставки еды «Яндекс.Еда» и разработка беспилотных автомобилей.

«Мы рассматриваем возможность проведения IPO, как мы говорили ранее, и мы работаем с рядом банков по разным вопросам», — заявил агентству представитель «Яндекс.Такси». В Morgan Stanley от комментариев отказались, в Goldman Sachs на момент публикации на запрос не ответили. Оба банка работали над IPO «Яндекса» в 2011 году.

«Яндекс» и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России и соседних странах летом 2017 года. Тогда стороны оценили консолидированную стоимость компании в $3,725 млрд.

О том, что «Яндекс.Такси» планирует провести IPO, финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский объявил в 2017 году. В январе этого года в кулуарах Восточного экономического форума он заявил «РИА Новости», что компания может стать публичной в 2019 или 2020 году.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Яндекс.Такси, IPO, Goldman Sachs, Morgan Stanley
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