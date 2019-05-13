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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Капитализация Uber упала на $14 млрд за второй после IPO день торгов
Размещение акций произошло на фоне торговой войны США и Китая, а инвесторы скептично оценивают размер рынка и планы компании, говорит аналитик
Фото: Richard Drew / AP

На торгах на Нью-Йоркской бирже в понедельник акции Uber упали более чем на 12% до отметки $36,35 (по состоянию на 23:10 мск). Ценные бумаги подешевели более чем на $5 каждая. Позднее акции отыграли часть падения и поднялись до $37,10 (-10,7%). Предыдущие торги закрылись на отметке $41,6. В моменте котировки падали до $36,08.

В минувшую пятницу — первый день, когда акции торговались после размещения на бирже — ценные бумаги потеряли в цене 7,6%.

Глава компании Дара Хосровшахи в письме сотрудникам заявил, что ожидает «тяжелый период на рынках на протяжении будущих месяцев», сообщил Bloomberg.

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Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

Инвесторы скептически оценивают размер рынка услуг такси, планы компании в области доставки еды и посылок, а также ее стратегию в области беспилотных автомобилей, прокомментировал агентству сотрудник инвестиционной компании Wedbush Securities Игал Арунян. Он добавил, что компания пошла на IPO в условиях, когда инвесторы избегают рисковых активах на фоне торговой войны США и Китая.

До своего выход на IPO компания оценивалась в $120 млрд. По итогам торгов в пятницу капитализация составила примерно $76 млрд. Исходя из текущих котировок рыночная капитализация компании составляет примерно $62,2 млрд.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Uber, IPO, котировки
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