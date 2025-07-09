В ЦОДах запретят заниматься майнингом

Ко второму чтению в законопроект о ЦОДах включили создание реестра дата-центров, их правовое определение и запрет на майнинг. Бизнес рассчитывает, что это ускорит развитие рынка на фоне дефицита вычислительных мощностей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство и депутаты Госдумы доработали поправки, регламентирующие деятельность центров обработки данных (ЦОД). Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, под руководством которого велась работа по регулированию.

Изначально проект был оформлен как поправки в закон «О связи». В 2020 году президент России поручил правительству проработать вопрос льготной поддержки ЦОДов и помочь им сократить издержки на электроэнергию. Годом позже правительство разработало поправки и внесло их в Госдуму. В первом чтении законопроект был принят в 2022 году.

В нынешней версии помимо закона «О связи» документ вносит изменения в законы «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве», «О цифровых финансовых активах», которые предлагают:

отнести ЦОДы к сооружениям связи и скорректировать определение для таких объектов (теперь это совокупность зданий или помещений, используемых для размещения оборудования для обработки и хранения данных);

Минцифры будет вести реестр ЦОДов; владельцы таких объектов смогут войти в реестр на добровольной основе; требования для этого будет определять правительство;

в ЦОДах, включенных в реестр, будет запрещено размещать майнинговую инфраструктуру и добывать криптовалюту.

По словам источника РБК, знакомого с ходом разработки законопроекта, его второе чтение может пройти до конца июля.

Зачем нужны изменения

По словам представителя аппарата Григоренко, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта предполагают работу с огромными массивами данных, и чтобы эффективно хранить и обрабатывать эту информацию, необходимо увеличивать количество и мощности ЦОДов. «Первый шаг — это прозрачное и понятное регулирование. В первую очередь законодательно закрепляем, что ЦОД — это объект связи, а не просто серверная. Четкие правила создадут основу для дополнительных мер поддержки, привлечения частных инвестиций и развития технологий», — рассчитывает он. Создание реестра, по ожиданию правительства, устранит «бюрократические проволочки», так как статус ЦОДа можно будет подтвердить одной выпиской. Например, дата-центры как объекты связи смогут в упрощенном порядке подключаться к магистральной электросети (ЕНЭС), отметил представитель аппарата Григоренко.

Источник РБК, участвующий в работе над финальной версией законопроекта, объяснил, что таким образом ЦОДы смогут получать электроэнергию по льготным тарифам, а не по полной стоимости, что должно снизить их операционные расходы.

Российские IT-компании сейчас сталкиваются со значительным дефицитом дата-центров, что усугубляется развитием искусственного интеллекта, требующего большого количества вычислительных мощностей. В прошлом году об их нехватке и сложностях с поиском территорий для строительства ЦОДов заявляли представители Сбербанка и Т-банка.

Без четкого определения дата-центра все труднее реализовывать новые проекты по их созданию, подключать энергетику, получать меры поддержки, согласен гендиректор координационного совета по ЦОДам и облачным технологиям (АНО КС ЦОД) Дмитрий Бедердинов. По его словам, все, кто строит и развивает инфраструктуру ЦОДов в стране, поддерживают представленную редакцию, потому что обсуждаемое определение позволит шире и эффективнее привлекать инвестиции в отрасль, которые сейчас очень нужны в связи с растущим дефицитом мощностей дата-центров.

Сегодня в России нет заметной поддержки рынка центров обработки данных со стороны государства, хотя в крупнейших странах это крайне поддерживаемая, субсидируемая часть IT-отрасли, отметил технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин. Он предполагает, что именно на эту задачу и направлено готовящееся регулирование. По его словам, определение ЦОДа само по себе не решит каких-либо проблем, но позволит начать двигаться в сторону их решения. Среди основных вопросов Забродин назвал доступ к электричеству, выделение земли под строительство дата-центров, низкую рентабельность на фоне высокой ключевой ставки, а также тарифы на электричество, которые надо субсидировать под дата-центры, как и строительство в условиях высокой ключевой ставки.

Зачем запрещать майнинг в ЦОДах

По словам одного из собеседников РБК, знакомого с обсуждением законопроекта, запрет на майнинг появился в нем как превентивная мера, чтобы исключить возможные попытки майнеров претендовать на льготы и послабления, которые распространяются на объекты связи.

Это требование участников рынка энергетики, которые хотят не допустить, чтобы операторы майнинговой инфраструктуры мимикрировали под операторов дата-центров, подтверждает президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Бедердинов отметил, что уже сейчас при подключении к энергетическим компаниям операторов ЦОДов просят доказать, что они не являются майнерами. «Главное требование к ЦОДу — его надежность и безотказное функционирование. Поскольку клиенты дата-центров редко переезжают с площадок, для их владельцев критически важны юридическая чистота объекта, право владения землей и т.д.», — указал он.

При этом Бедердинов считает, что основными условиями для включения в реестр ЦОДов будут мощность объекта, его месторасположение и класс надежности на основе отечественной модели классификации. Но прорабатываются и другие параметры, отметил он.

Создание реестра позволит государству более точно оценивать объем и распределение инфраструктуры, а участникам рынка — подтверждать свой статус и надежность для клиентов и партнеров, согласен технический директор Selectel Кирилл Малеванов. В то же время он отметил, что среди данных, которые, как обсуждается, будет необходимо предоставить, чтобы войти в реестр, могут быть чувствительные, например данные о фактической загрузке дата-центра. «Нужно понимать, вся ли информация действительно нужна. Также важно, чтобы добровольность предоставления данных сохраняла гибкость для бизнеса без административных барьеров», — отметил Малеванов.

По мнению Дорофеева, вместо реестра дата-центров целесообразнее было бы создать реестр операторов таких объектов. Именно операторы несут ответственность, являются бенефициарами возможных преференций, а кроме того, их сильно меньше, чем ЦОДов, и проще администрировать, пояснил Дорофеев.

РБК направил запросы в МТС, IXcellerate и Cloud.ru (ранее SberCloud).