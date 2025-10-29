 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

ЯТЭК анонсировала создание ЦОДов, работающих «на газе»

Якутская топливно-энергетическая компания объявила о приостановке реализации проекта «Якутский СПГ» и намерении сосредоточиться на использовании газа для создания дата-центров, майнинга и облачных вычислений
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) объявила о приостановке реализации проекта «Якутский СПГ» и намерении сосредоточиться на использовании природного газа для создания центров обработки данных, майнинга и облачных вычислений. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) пересматривает стратегию развития с учетом современных экономических реалий и технологических трендов. Компания приостанавливает реализацию проекта «Якутский СПГ» и сосредотачивается на новых направлениях монетизации газа, связанных с обеспечением энергией цифровых и высокотехнологичных производств», — заявили там.

В ЦОДах запретят заниматься майнингом
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ЯТЭК остается добывающей компанией, реализацией цифровой инфраструктуры занимаются партнеры. На первом этапе началось строительство мощностей общей генерацией 200 МВт, в перспективе Якутия может стать крупнейшей площадкой для энергоемких цифровых проектов на Дальнем Востоке, рассказали в компании.

«Ресурсная база ЯТЭК обеспечивает прочный фундамент для новой модели: аудированные извлекаемые запасы природного газа составляют 774,4 млрд куб. м, а потенциальные поставки газа для внутреннего рынка и цифровых проектов оцениваются свыше 7,6 млрд куб. м в год. Это позволяет поддерживать стабильный уровень добычи более 60 лет», — отметили там.

Среди рассматриваемых мер поддержки ЯТЭК назвала создание международной территории опережающего развития (МТОР) в Центральной Якутии, что «позволит снизить логистические издержки, стабилизировать налоговую нагрузку и привлечь дополнительные инвестиции в регион».

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по использованию локальной генерации для ЦОДов. В частности, речь идет об угольной генерации.

«Предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики, дата-центров объекты локальной генерации. Станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми. То есть их далеко и дорого переводить, а значит эффективнее использовать на месте добычи», — сказал Путин.

Под запертыми ресурсами подразумеваются источники энергии, расположенные в удаленных от крупных потребителей районах, для которых строительство дорогостоящей и протяженной сетевой инфраструктуры для передачи мощности крупным потребителям нецелесообразно. Это угольные месторождения, где извлекаемый ресурс трудно транспортировать, что относится и к попутному нефтяному газу (ПНГ), который ранее сжигался в факелах. Запертыми ресурсами можно также считать устаревшие, но функциональные мощности, несущие высокую нагрузку в локальных энергосистемах. Однако при попытке их закрытия или перевода в режим низкой нагрузки возникает риск социальных последствий или нарушения местного энергоснабжения.

Угольная генерация для снабжения в том числе ЦОДов достаточно распространена в США, Китае и Индии. В Китае, рассказывает аналитик iKS-Consulting Анна Либина, крупные дата-центры часто строят в непосредственной близости от угольных станций или в промышленных зонах с «надежной» угольной генерацией. Например — в регионах, богатых углем (Внутренняя Монголия, Шаньси, Хэбэй), где стоимость электроэнергии одна из самых низких в стране, а более холодный климат помогает снизить затраты на охлаждение.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Елена Чернышова
Якутия дата-центры майнинг газ СПГ
Материалы по теме
ЦОДы предложили запитать от магистральной электросети
Бизнес
Сечин сообщил, что майнинг крипты обогнал по затратам энергии Польшу
Технологии и медиа
Эксперты назвали наиболее выгодные для майнинга регионы в 2025 году
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о свободе передвижения Политика, 08:57
В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА Политика, 08:55
Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован Политика, 08:51
Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия после урагана Общество, 08:41
У семьи арестованного экс-мэра Сочи изъяли более ₽65 млн Общество, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Новая социальная сеть от OpenAI составит конкуренцию TikTok. Вот почемуПодписка на РБК, 08:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Подросток с друзьями угнал машину и в попытке скрыться от ППС попал в ДТП Общество, 08:26
Как научиться управлять — опыт владельца компании с выручкой 200 млн руб. Образование, 08:24
Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА Политика, 08:21
«США строят барьеры, а Китай их рушит»: станет ли Пекин магнитом для умовПодписка на РБК, 08:13
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию Политика, 08:12
Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь Политика, 08:10
Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября Общество, 08:08