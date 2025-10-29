ЯТЭК анонсировала создание ЦОДов, работающих «на газе»

Якутская топливно-энергетическая компания объявила о приостановке реализации проекта «Якутский СПГ» и намерении сосредоточиться на использовании газа для создания дата-центров, майнинга и облачных вычислений

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) объявила о приостановке реализации проекта «Якутский СПГ» и намерении сосредоточиться на использовании природного газа для создания центров обработки данных, майнинга и облачных вычислений. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) пересматривает стратегию развития с учетом современных экономических реалий и технологических трендов. Компания приостанавливает реализацию проекта «Якутский СПГ» и сосредотачивается на новых направлениях монетизации газа, связанных с обеспечением энергией цифровых и высокотехнологичных производств», — заявили там.

ЯТЭК остается добывающей компанией, реализацией цифровой инфраструктуры занимаются партнеры. На первом этапе началось строительство мощностей общей генерацией 200 МВт, в перспективе Якутия может стать крупнейшей площадкой для энергоемких цифровых проектов на Дальнем Востоке, рассказали в компании.

«Ресурсная база ЯТЭК обеспечивает прочный фундамент для новой модели: аудированные извлекаемые запасы природного газа составляют 774,4 млрд куб. м, а потенциальные поставки газа для внутреннего рынка и цифровых проектов оцениваются свыше 7,6 млрд куб. м в год. Это позволяет поддерживать стабильный уровень добычи более 60 лет», — отметили там.

Среди рассматриваемых мер поддержки ЯТЭК назвала создание международной территории опережающего развития (МТОР) в Центральной Якутии, что «позволит снизить логистические издержки, стабилизировать налоговую нагрузку и привлечь дополнительные инвестиции в регион».

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по использованию локальной генерации для ЦОДов. В частности, речь идет об угольной генерации.

«Предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики, дата-центров объекты локальной генерации. Станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми. То есть их далеко и дорого переводить, а значит эффективнее использовать на месте добычи», — сказал Путин.

Под запертыми ресурсами подразумеваются источники энергии, расположенные в удаленных от крупных потребителей районах, для которых строительство дорогостоящей и протяженной сетевой инфраструктуры для передачи мощности крупным потребителям нецелесообразно. Это угольные месторождения, где извлекаемый ресурс трудно транспортировать, что относится и к попутному нефтяному газу (ПНГ), который ранее сжигался в факелах. Запертыми ресурсами можно также считать устаревшие, но функциональные мощности, несущие высокую нагрузку в локальных энергосистемах. Однако при попытке их закрытия или перевода в режим низкой нагрузки возникает риск социальных последствий или нарушения местного энергоснабжения. Угольная генерация для снабжения в том числе ЦОДов достаточно распространена в США, Китае и Индии. В Китае, рассказывает аналитик iKS-Consulting Анна Либина, крупные дата-центры часто строят в непосредственной близости от угольных станций или в промышленных зонах с «надежной» угольной генерацией. Например — в регионах, богатых углем (Внутренняя Монголия, Шаньси, Хэбэй), где стоимость электроэнергии одна из самых низких в стране, а более холодный климат помогает снизить затраты на охлаждение.