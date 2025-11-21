Крупные банки уточнили свою позицию по запрету скидок на маркетплейсах

Дисконты на маркетплейсах возможны, если не привязаны к оплате картой определенного банка, считают в «Сбере», ВТБ, Альфа-банке, Т-банке и Совкомбанке. При этом банки не стали комментировать идею о запрете инвестиций в скидки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк выступили с новым заявлением по поводу скидок при оплате товаров на маркетплейсах. Крупные кредитные организации сообщили, что выступают за дисконты на цифровых платформах, но только без привязки к тому, какой картой потребитель оплачивает товар. Об этом говорится в комментарии «Сбера», поступившем в РБК. Он отражает позицию всех пяти игроков и должен разъяснить суть письма, содержание которого распространилось в СМИ накануне, пояснил представитель Сбербанка.

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты. Акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка, выпустившего карту, или выбранного способа оплаты. Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны», — говорится в новом совместном заявлении кредитных организаций.

Ранее стало известно, что главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров. Первым об этом сообщил ТАСС. Аналогичное обращение также было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, писал РБК.

В документе содержатся два предложения:

Обязать маркетплейсы «устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах» вне зависимости от того, какое электронное средство платежа (карта какого банка) используется для оплаты. «Это позволит пресечь недобросовестную практику маркетплейсов устанавливать сниженную цену (скидку) при использовании платежной карты аффилированного с данным маркетплейсом банка, а также позволит создать равные условия для клиентов всех банков и поддержать конкуренцию между банками, платежные инструменты которых используются покупателями на маркетплейсах для оплаты товаров (услуг)», — говорилось в документе.

Запретить маркетплейсам «вкладывать средства в снижение цен товаров». Банкиры предлагали ограничить инвестиции «как на прямые скидки и акции, так и на косвенные формы финансирования — бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии». Исключение, по мнению кредитных организаций, можно сохранить только для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых позиций.

В новом комментарии пятерки банков нет разъяснений, продолжают ли игроки выступать за запрет инвестиций маркетплейсов в скидочные программы.

Представители банковского рынка резюмировали: «Мы действуем открыто и в интересах клиентов и готовы к конструктивному диалогу с регулятором и маркетплейсами, чтобы выработать решения, которые сохранят выгоды для покупателей и обеспечат честную конкуренцию. На наш взгляд, маркетплейсы манипулируют информацией в СМИ».

Почему возник новый виток спора банков с маркетплейсами

Обсуждение скидок и регулирования цен на цифровых платформах возобновилось осенью 2025 года, после того как был принят закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ). Представители банков настаивали, что документ требует доработки, ЦБ с этим соглашался.

Дискуссия обострилась 18 ноября. Выступая на форуме Банка России «Фокус на клиента», глава «Сбера» Герман Греф обвинил маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и работе «в убыток и за счет государства».

«По нашим оценкам, маркетплейсы в этом году недоплатили налогов на 1,5 трлн руб. То есть вот скидки все, которые они дают, это вообще за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено», — заявил топ-менеджер.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на том же форуме согласилась, что скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков, это «не совсем справедливая конкуренция».

«В чем у меня позиция более однозначная определилась: я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее», — сказала глава регулятора. Она призвала всех участников рынка продолжить обсуждение и найти оптимальный вариант.

Набиуллина также напомнила, что в некоторых странах маркетплейсам и подобного рода платформам запрещено иметь свои финансовые организации, но назвала такой подход радикальным.

На критику банкиров и ЦБ в тот же день отреагировали компании Ozon и Wildberries. Представители последней заявили, что идея ограничения скидок при выборе способа оплаты на маркетплейсах абсурдна.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке», — сообщили в пресс-службе компании.

О важной социальной функции скидок заявили и в Ozon. Дисконты, как указали в пресс-службе маркетплейса, «позволяют миллионам покупателей получать более выгодные цены в любой точке страны».

«Скидки при оплате товаров определенной банковской картой — это программа лояльности, в которую инвестирует банк. У различных игроков и банковского, и ретейл-рынка есть аналогичные инструменты, например кешбэки и партнерские бонусные программы», — отметили в компании.

Wildberries и Ozon отреагировали и на письмо банкиров: предложенный запрет на инвестиции в скидки и бонусы приведет к росту цен на товары. В пресс-службе «Яндекс Маркета» сообщили, что готовы обсуждать регулирование скидочной политики маркетплейсов.