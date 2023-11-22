OpenAI объявила о возвращении уволенного Альтмана на пост гендиректора

OpenAI объявила о возвращении уволенного Альтмана на пост гендиректора

Сэм Альтман (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Компания-владелец чат-бота ChatGPT достигла соглашения о возвращении на пост гендиректора Сэма Альтмана, который был уволен 18 ноября. Об этом OpenAI сообщила в Twitter (новое название соцсети — X).

Альтман написал в Twitter, что с нетерпением ждет возвращения в OpenAI.

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