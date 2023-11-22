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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Технологии и медиа ,  
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OpenAI объявила о возвращении уволенного Альтмана на пост гендиректора

OpenAI объявила о возвращении уволенного Альтмана на пост гендиректора
Сэм&nbsp;Альтман
Сэм Альтман (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Компания-владелец чат-бота ChatGPT достигла соглашения о возвращении на пост гендиректора Сэма Альтмана, который был уволен 18 ноября. Об этом OpenAI сообщила в Twitter (новое название соцсети — X).

Альтман написал в Twitter, что с нетерпением ждет возвращения в OpenAI.

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Сэм Альтман

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Теги
OpenAI ChatGPT Сэм Альтман

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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