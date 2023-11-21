 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Технологии и медиа ,  
0 

WSJ назвала лидера «переворота» против главы разработчика ChatGPT

WSJ: лидером переворота против главы OpenAI Альтмана был его коллега Суцкевер
Альтмана уволили из компании, которую он основал, по решению совета директоров. Лидером «переворота» был Илья Суцкевер — главный научный сотрудник. У него был конфликт с Альтманом, пишет WSJ
Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Увольнение сооснователя OpenAI — компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT — Сэма Альтмана из компании произошло из-за «переворота», который устроил главный научный сотрудник и член совета директоров OpenAI Илья Суцкевер, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Альтман также входил в совет директоров.

Газета пишет, что именно Суцкевер направил коллеге сообщение с приглашением присоединиться к видеочату, во время которого в присутствии других членов совета сообщил об увольнении Альтмана.

По данным ее собеседников, между Суцкевером и Альтманом был конфликт по вопросу безопасности ИИ. Но в записке, которую получили сотрудники OpenAI после увольнения Альтмана, оставшиеся четыре члена совета директоров заявили, что это не является причиной его отстранения. «Поведение Сэма и отсутствие прозрачности в его взаимодействии с советом директоров подорвали способность совета эффективно контролировать компанию», — говорилось в записке.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, Суцкевер беспокоился из-за того, что Альтман не уделяет внимания опасности, которая может исходить от ИИ. Также он возражал против, на его взгляд, уменьшения собственной роли в OpenAI.

Суцкевер позднее заявил, что сожалеет «о своем участии в действиях правления», отмечает WSJ.

Альтман и Суцкевер были в числе тех, кто запустил OpenAI в 2015 году вместе с Илоном Маском. Он ушел из совета директоров OpenAI три года спустя, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, которая использует машинное обучение в беспилотных автомобилях. У Маска есть своя компания, работающая в области искусственного интеллекта, под названием xAI, она разработала свой проект в области ИИ — Grok.

Суцкевер, как пишет NYT, родился в СССР, вырос в Израиле и затем эмигрировал в Канаду. До OpenAI он работал в Google.

Неожиданный переход разработчиков ChatGPT в Microsoft. Что это значит
Технологии и медиа
Сэм Альтман

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Альтмана уволили из OpenAI 17 ноября. «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении по этому поводу. Также было сказано о недостаточной откровенности Альтмана во взаимодействии с советом директоров.

Вместе с Альтманом уволился еще один сооснователь компании — Грег Брокман. Оба перешли на работу в Microsoft.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
OpenAI Сэм Альтман ChatGPT Microsoft искусственный интеллект

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Сотрудники OpenAI пригрозили уходом в Microsoft после увольнения Альтмана
Технологии и медиа
Microsoft наняла уволенного главу разработчика ChatGPT
Технологии и медиа
Владелец ChatGPT столкнулся с «волной отставок» после увольнения Альтмана
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе Бизнес, 00:00
Пентагон назвал условие дальнейшей поддержки Украины Политика, 21 ноя, 23:54
Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России Общество, 21 ноя, 23:40
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 21 ноя, 23:40
В ДНР при обстреле во время выступления погибла актриса Меньших Общество, 21 ноя, 23:21
WSJ назвала лидера «переворота» против главы разработчика ChatGPT Технологии и медиа, 21 ноя, 23:14
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 21 ноя, 23:10
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подрбнее
Чем запомнилась карьера Алана Дзагоева. Фотогалерея Спорт, 21 ноя, 23:00 
Число пострадавших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до 21 Общество, 21 ноя, 22:58
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 21 ноя, 22:49
Европарламент опубликовал карту с Украиной без Крыма Политика, 21 ноя, 22:38
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 21 ноя, 22:35
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 21 ноя, 22:23
Получит ли Украина больше оружия после визитов в Киев Остина и Писториуса Политика, 21 ноя, 22:23