WSJ назвала лидера «переворота» против главы разработчика ChatGPT

Альтмана уволили из компании, которую он основал, по решению совета директоров. Лидером «переворота» был Илья Суцкевер — главный научный сотрудник. У него был конфликт с Альтманом, пишет WSJ

Сэм Альтман (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Увольнение сооснователя OpenAI — компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT — Сэма Альтмана из компании произошло из-за «переворота», который устроил главный научный сотрудник и член совета директоров OpenAI Илья Суцкевер, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Альтман также входил в совет директоров.

Газета пишет, что именно Суцкевер направил коллеге сообщение с приглашением присоединиться к видеочату, во время которого в присутствии других членов совета сообщил об увольнении Альтмана.

По данным ее собеседников, между Суцкевером и Альтманом был конфликт по вопросу безопасности ИИ. Но в записке, которую получили сотрудники OpenAI после увольнения Альтмана, оставшиеся четыре члена совета директоров заявили, что это не является причиной его отстранения. «Поведение Сэма и отсутствие прозрачности в его взаимодействии с советом директоров подорвали способность совета эффективно контролировать компанию», — говорилось в записке.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, Суцкевер беспокоился из-за того, что Альтман не уделяет внимания опасности, которая может исходить от ИИ. Также он возражал против, на его взгляд, уменьшения собственной роли в OpenAI.

Суцкевер позднее заявил, что сожалеет «о своем участии в действиях правления», отмечает WSJ.

Альтман и Суцкевер были в числе тех, кто запустил OpenAI в 2015 году вместе с Илоном Маском. Он ушел из совета директоров OpenAI три года спустя, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, которая использует машинное обучение в беспилотных автомобилях. У Маска есть своя компания, работающая в области искусственного интеллекта, под названием xAI, она разработала свой проект в области ИИ — Grok.



Суцкевер, как пишет NYT, родился в СССР, вырос в Израиле и затем эмигрировал в Канаду. До OpenAI он работал в Google.

Альтмана уволили из OpenAI 17 ноября. «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении по этому поводу. Также было сказано о недостаточной откровенности Альтмана во взаимодействии с советом директоров.

Вместе с Альтманом уволился еще один сооснователь компании — Грег Брокман. Оба перешли на работу в Microsoft.