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Технологии и медиа ,  
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Сотрудники OpenAI пригрозили уходом в Microsoft после увольнения Альтмана

700 человек, подписавших письмо, заверили, что перейдут в Microsoft, если Сэм Альтман не вернется. Вице-президент OpenAI разослала служебную записку, в которой рассказала об интенсивных дискуссиях по объединению сотрудников
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Илья Суцкевер
Илья Суцкевер (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Почти все сотрудники OpenAI, создателя Chat GPT, пригрозили уйти вслед за сооснователем компании Сэмом Альтманом в Microsoft, которая накануне объявила о его назначении. Об этом сообщают Bloomberg и The Washington Post со ссылкой на письмо команды OpenAI, подписанное 700 из 770 сотрудников.

В письме говорится, что сотрудники «не могут работать на тех или с теми, кому не хватает компетенций, рассудительности и заботы о нашей миссии и о сотрудниках». Авторы призвали также членов правления уйти в отставку и восстановить Альтмана в должности.

Сотрудники пригрозили, что в противном случае уйдут в Microsoft, где их якобы уже заверили, что «есть вакансии для всех сотрудников OpenAI». Письмо подписал в том числе Илья Суцкевер — главный научный сотрудник и ключевой член совета директоров, который на прошлой неделе голосовал за увольнение Альтмана, отмечает WP.

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Сэм Альтман

Позднее Bloomberg со ссылкой на внутреннюю записку, подписанную вице-президентом OpenAI по глобальным вопросам Анной Маканджу, сообщил, что «ведутся интенсивные дискуссии» по объединению сотрудников. Она также написала, что руководство контактирует с Альтманом и правлением компании, но окончательного ответа пока нет. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла в интервью Bloomberg TV сообщил, что готов к возвращению Альтмана в OpenAI. Он добавил, что разработчик так или иначе будет работать с Microsoft, поскольку корпорация выступает крупнейшим спонсором стартапа, и пообещал, что та будет поддерживать связь с Альтманом.

Источник агентства сообщал, что еще в воскресенье вечером руководство OpenAI вело переговоры о возвращении Альтмана в компанию. Однако вместо этого совет директоров назначил временным исполнительным директором Эммета Шира, соучредителя видеосервиса Twitch. В то же время Microsoft объявила, что Альтман и другой сооснователь — Грег Брокман возглавят в корпорации команду по исследованиям искусственного интеллекта.

Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI 17 ноября, после того как совет директоров пришел к выводу, что тот «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении совета директоров. Альтман конфликтовал с членами правления, особенно с Суцкевером, рассказал Bloomberg источник, знакомый с вопросом. После его ухода в компании «прокатилась волна отставок».

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
ChatGPT OpenAI Microsoft искуственный интеллект

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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