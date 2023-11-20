Неожиданный переход разработчиков ChatGPT в Microsoft. Что это значит

У OpenAI, разработчика ChatGPT, сменился глава: сооснователя компании — Сэма Альтмана — отстранили от управления и переманили в Microsoft. Как «проблемы в коммуникации» топ-менеджера могут повлиять на бизнес OpenAI

Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

В понедельник, 20 ноября, глава Microsoft Сатья Наделла объявил, что сооснователи OpenAI Сэм Альтман и Грег Брокман возглавят в корпорации команду, которая займется исследованиями в области искусственного интеллекта.

Ранее,17 ноября, совет директоров OpenAI неожиданно отправил Сэма Альтмана в отставку с поста главы компании из-за утраты доверия. Грег Брокман покинул проект вскоре после Альтмана. Обоих исключили из состава совета директоров OpenAI, и из сооснователей проекта в нем остался только директор по науке Илья Суцкевер.

Предполагалось, что место Альтмана получит директор по технологиям OpenAI Мира Мурати, но она публично поддержала Альтмана. Ряд изданий, включая The Verge, писали, что Альтмана могут вернуть в компанию. Но вечером в воскресенье появилась информация, что совет директоров решил назначить временным исполнительным директором Эммета Шира, соучредителя видеосервиса Twitch.

Как уход сооснователей отразится на OpenAI и развитии искусственного интеллекта в целом, разбирался РБК.

Что такое OpenAI

Фото: Leon Neal / Getty Images

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация. В 2018 году она представила алгоритм GPT, позволяющий обрабатывать естественный язык, чтобы машина могла его понимать и генерировать контент. Год спустя выпустили его доработанную версию — GPT-2, которая могла переводить публикации, понимать логику текста, заканчивать предложения, обобщать.

В 2019 году компания была преобразована в OpenAI LP (Limited partnership — ограниченное партнерство): такая форма предполагает возврат вложений инвесторам проекта, но сохраняет некоммерческий совет директоров, который должен следить за тем, чтобы развиваемые компанией технологии не вредили человечеству.

В 2020-м OpenAI представила GPT-3, которая получила еще больше возможностей, например могла написать статью для СМИ. В ноябре 2022 года компания выпустила наиболее известную свою разработку — ChatGPT. Это чат-бот с искусственным интеллектом, способный вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, обрабатывать изображения по запросу пользователей и др. В марте этого года компания представила модель GPT-4, которая способна обрабатывать запросы в виде картинок и текста и работает на «уровне человека» в различных профессиональных и академических тестах.

Аудитория ChatGPT, как объявляла OpenAI в начале ноября, составляет 100 млн активных пользователей в неделю. Тогда же компания говорила, что готовится запустить магазин GPT, превратив чат-бота в нечто похожее на платформы iOS и Android, чтобы пользователи могли зарабатывать на кастомизации технологии.

На разных этапах среди инвесторов OpenAI были сам Сэм Альтман (до этого — президент бизнес-инкубатора Y Combinator), создатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а также венчурные фонды, включая Sequoia Capital, Thrive Capital. В 2019 году $1 млрд в проект вложила Microsoft (а к настоящему моменту — уже $13 млрд). Также был заключен многолетний договор об использовании OpenAI инфраструктуры Microsoft для разработки продуктов и совместной коммерциализации сервисов.

В апреле этого года компания оценивалась в $29 млрд, писала The Financial Times со ссылкой на источники, а в октябре приводилась уже новая оценка — в следующем инвестраунде OpenAI может быть оценена уже в $86 млрд.

Как сообщил Сатья Наделла, Microsoft остается ключевым спонсором OpenAI и «сохраняет уверенность в «дорожной карте» продукта и способности продолжать внедрять инновации».

С чем связаны перестановки в OpenAI

В заявлении компании говорилось, что совет директоров пришел к выводу, что Альтман «не всегда был откровенен в общении», что ограничивает его способность выполнять свои обязанности. «Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI», — указывается в заявлении.

Во внутренней записке, разосланной позже сотрудникам компании, пояснялось, что причиной отставки Альтмана стали не должностные преступления или что-либо, связанное с финансами, бизнесом, безопасностью и конфиденциальностью, а проблемы в коммуникации между ним и советом.

В чем заключались проблемы, ни в OpenAI, ни сам Альтман не уточняли, но по словам источника The Financial Times, знакомого с ситуацией, совет высказывал опасения по поводу попыток Альтмана привлечь до $100 млрд от инвесторов с Ближнего Востока и основателя SoftBank Масаеши Сона для создания новой компании по разработке микрочипов, которые будут конкурировать с Nvidia и TSMC. Кроме того, были разногласия по поводу скорости внедрения разработанной компанией технологии и превращения ее в коммерческую структуру — часть сотрудников настаивали на том, что на первом месте должна быть безопасность, говорили собеседники издания.

По словам собеседников The New York Times, между Альтманом и Суцкевером были разногласия о том, что первый уделяет недостаточно внимания опасностям, которые могут нести разрабатываемые OpenAI технологии. После запуска GPT-4 Суцкевер помог создать внутри компании новую команду регулирования под названием Super Alignment, которая должна удостовериться в безопасности будущих версий технологии.

На что повлияет уход Альтмана

Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Уход Альтмана из OpenAI не будет означать, что компания перестанет коммерциализировать свои технологии. «Я не настолько сумасшедший, чтобы браться за эту работу без поддержки совета директоров по коммерциализации наших замечательных моделей, — цитирует Reuters слова нового главы Эммета Шира. — Стабильность и успех OpenAI слишком важны, чтобы позволить суматохе разрушить их таким образом».

В то же время до сих пор Сэм Альтман был лицом OpenAI, он вел переговоры с инвесторами и обсуждал с правительством США вопросы, касающиеся регулирования искусственного интеллекта. Сам по себе его переход в Microsoft может означать, что эта компания начнет конкурировать с OpenAI за пользователей и венчурных инвесторов. Представители Thrive Capital, который должен был стать лидирующим инвестором следующего раунда с оценкой OpenAI в $86 млрд, уже заявили, что увольнение Альтмана повлияет на процесс, пишет Bloomberg.

Кроме того, компания может столкнуться с нехваткой специалистов. Вслед за Альтманом и Брокманом об уходе из проекта заявил ряд топ-менеджеров и исследователей. Часть из них также готовятся перейти в Microsoft. Это вместе с проблемами с инвестициями может повлиять на способность OpenAI дорабатывать технологии и выпускать новые продукты.

Через несколько часов после заявления Наделлы Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что около 500 сотрудников OpenAI пригрозили, что уйдут из компании вслед за Альтманом, если совет директоров не будет распущен.

Миссия OpenAI по созданию технологий на благо человечества и задачи тех, кто финансировал эти усилия, ожидая возврата инвестиций, долгое время находились в противоречии: бомба ждала своего часа и в эти выходные взорвалась, заявил аналитик Radio Free Mobile Ричард Виндзор.

В целом на развитие искусственного интеллекта ситуация вокруг OpenAI повлиять не должна, считает Валентин Малых, руководитель направления NLP-исследований MTS AI (подразделение МТС, занимающееся искусственным интеллектом). «Сейчас многие ждут следующую модель — GPT-5, но даже если предположить, что OpenAI прекратит разработку больших языковых моделей (что очень маловероятно), искусственный интеллект продолжит свое развитие, — рассуждает Малых. — С одной стороны, крупные корпорации, такие как Google и Amazon, делают свои аналоги, с другой — влияние ChatGPT не стоит преувеличивать, OpenAI последние несколько лет не выпускает научных статей». Он отметил, что в результате произошедших событий Microsoft «приобрела двух высококлассных менеджеров, а OpenAI получила шанс лучше следовать своим заявленным принципам».