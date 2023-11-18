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Главу владельца ChatGPT уволили из-за «нехватки откровения» с правлением

Сэма Альтмана уволили с должности главы компании OpenAI, владеющей ChatGPT
В совете директоров заявили, что «больше не уверены» в способности Сэма Альтмана возглавлять компанию. Увольнение стало неожиданностью для сотрудников, Альтмана называют лицом OpenAI
Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, которая владеет чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, уйдет со своей должности и покинет совет директоров.

Решение об отставке Альтмана было принято после того, как совет директоров пришел к выводу, что он «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорится в заявлении.

Врио гендиректора станет Мира Мурати, технический директор компании.

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Бизнес
Фото:Artie Medvedev / Shutterstock

Решение об увольнении Альтамана стало неожиданным для сотрудников, они узнали об этом, когда было опубликовано заявление совета директоров, сообщает The Verge со ссылкой на источники. На прошлой неделе он выступил на первой конференции для разработчиков OpenAI DevDay, где рассказал о планах компании, в том числе по запуску магазина приложений. В четверг, 16 ноября, он участвовал в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

The Verge называет Альтмана лицом OpenAI. Он запустил компанию в 2015 году вместе с предпринимателем Илоном Маском. Три года спустя Маск ушел из совета директоров OpenAI, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, которая использует машинное обучение в беспилотных автомобилях. Затем Маск создал собственную компанию, работающую в области искусственного интеллекта, под названием xAI.

В середине ноября Альтман в интервью Financial Times сообщил о планах OpenAI привлечь дополнительное финансирование от Microsoft Corp. на создание «универсального искусственного интеллекта», программы с интеллектом на уровне человеческого. Ранее в этом году Microsoft инвестировала в разработчика ChatGPT $10 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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