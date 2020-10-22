В Москве искусственный интеллект научили обрабатывать вызовы скорой

Новый алгоритм позволяет искусственному интеллекту принимать решение о неотложном или экстренном статусе вызова скорой помощи. В итоге это ускоряет прибытие медиков к пациенту

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Крупнейшая в Москве станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова запатентовала медицинский комплекс для оперативной помощи пациенту, в котором используется искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

Разработанная в скорой помощи система представляет собой алгоритм опроса человека с применением ИИ. Диспетчеры получают вызов и по этому алгоритму проставляют отметки в электронной форме. Потом данные обрабатываются искусственным интеллектом, который в режиме реального времени их анализирует и делает вывод: является ли вызов экстренным или неотложным.

Результатом применения новой системы стало сокращение времени прибытия бригады скорой помощи к пациенту. «Искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи», — сообщил главный врач станции Николай Плавунов.