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Технологии и медиа ,  
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В Москве искусственный интеллект научили обрабатывать вызовы скорой

Новый алгоритм позволяет искусственному интеллекту принимать решение о неотложном или экстренном статусе вызова скорой помощи. В итоге это ускоряет прибытие медиков к пациенту
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Крупнейшая в Москве станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова запатентовала медицинский комплекс для оперативной помощи пациенту, в котором используется искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

Разработанная в скорой помощи система представляет собой алгоритм опроса человека с применением ИИ. Диспетчеры получают вызов и по этому алгоритму проставляют отметки в электронной форме. Потом данные обрабатываются искусственным интеллектом, который в режиме реального времени их анализирует и делает вывод: является ли вызов экстренным или неотложным.

Технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медизделие
Технологии и медиа
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Результатом применения новой системы стало сокращение времени прибытия бригады скорой помощи к пациенту. «Искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи», — сообщил главный врач станции Николай Плавунов.

Неотложным считается вызов скорой, когда обостряются хронические заболевания, пациент получил травму, но прямой угрозы его жизни нет. Экстренный вызов предполагает выезд медиков на угрожающий жизни случай. Основаниями для экстренного вызова скорой помощи являются опасные нарушения дыхания и кровообращения, опасные для окружающих психические расстройства, угрожающие жизни травмы и ожоги, болевые синдромы, кровотечения, роды.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице заработала основанная на искусственном интеллекте система обработки данных компьютерной томографии. По словам Собянина, новая система представляет собой «компьютерное зрение», которое помогает выявлять коронавирусную инфекцию по снимкам томографии.

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

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К сервису получили доступ все московские поликлиники, он позволяет за пять минут выдать заключение на основании загруженного снимка. Точность диагноза составляет 90%. Через месяц столичные власти сообщили, что создали крупнейшую в мире базу данных снимков КТ.

В октябре замминистра здравоохранения Павел Пугачев рассказал, что систему диагностики с использованием ИИ зарегистрировали как медицинское изделие. Пугачев отметил, что быстрая регистрация позволит включить сервис в практику медицинских работников.

Автор
Михаил Котляр
Москва скорая помощь искусственный интеллект
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Технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медизделие
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В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
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