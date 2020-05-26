Мэрия Москвы заявила о создании крупнейшей в мире базе снимков КТ

Там отметили, что использование искусственного интеллекта позволяет врачам быстрее определять стадии развития пневмонии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За время борьбы с эпидемией коронавируса в Москве удалось создать крупнейшую в мире базу данных с компьютерными томограммами органов грудной клетки пациентов с подтвержденным COVID-19. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом журналистам заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, применение технологий искусственного интеллекта помогает врачам быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких.

Суть технологии заключается в том, что все исследования поступают в единую радиологическую систему (ЕРИС). Искусственный интеллект обрабатывает данные, и врач-рентгенолог в рамках эксперимента получает изображение с маркировкой и текстовым описанием. Как отметил директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов, в условиях напряженной эпидемической ситуации это позволяет врачу не упустить даже самые незаметные детали проведенного исследования.

Всего в столице работают 48 амбулаторных КТ-центров, в которых также делается общий анализ крови, ЭКГ и забор мазков.