Технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медизделие

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В России технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных коронавирусом прошла процедуру регистрации как медицинское изделие. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев в ходе выступления на форуме «Открытые инновации».

Он добавил, что еще три таких изделия на регистрации в Росздравнадзоре.

«Эти технологии нам нужно как можно быстрее легализовывать как медицинские изделия, чтобы они вошли как в текущую практику медицинских работников», — добавил Пугачев.

О том, что к диагностике пневмонии у больных COVID-19 подключили искусственный интеллект, в апреле сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда он пояснил, что технология обрабатывает информацию из 45 московских центров компьютерной томографии.