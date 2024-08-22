Средняя цена билета в кино в России превысила ₽400

Стоимость билетов в кино опять обновила рекорд. Киносети называют это необходимым для сохранения бизнеса, чьи затраты растут на фоне санкций. По прогнозу экспертов, рост цен продолжится, тем более что доходы потребителей не падают

Фото: Виктор Дмитриев / Global Look Press

Средняя цена билета в российских кинотеатрах установила новый рекорд, следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. За прокатную неделю с 1 по 7 августа 2024 года стоимость одного билета составила в среднем 401,8 руб. — это самый высокий показатель с 2015 года, то есть за всю историю официальной статистики, исключая аномалию, зафиксированную системой в период пандемии.

Аномалия в пандемию В некоторые числа апреля—мая пандемийного 2020 года, когда российские кинотеатры были закрыты из-за введенного властями локдауна, специфика подсчета данных в ЕАИС привела к статистической аномалии. Дело в том, что в базу попадает информация о любых киносеансах, даже если они были частными и собрали единицы посетителей. Так, на неделе с 2 по 8 апреля 2020 года в России прошло всего десять кинопоказов, каждый из которых посетили один-два человека, — в результате средняя цена за билет по стране составила в этот период 551,9 руб. Месяц спустя на неделе с 7 по 13 мая состоялось 16 сеансов со средней стоимостью билета 433,8 руб. В обычное время в статистике учитывались данные по десяткам тысяч показов и десяткам посетителей.

К середине августа средняя стоимость билетов в кино чуть снизилась, следует из данных ЕАИС. На неделе с 8 по 14 августа она составила 385 руб., а в период с 15 по 21 августа (по состоянию на 15:00 мск) — 368,9 руб. Однако это все еще значительно выше, чем в предыдущие недели этого лета и сопоставимые периоды прошлых годов. Например, в последнюю прокатную неделю июля средняя цена билета была на уровне 353,6 руб., а ранее, с 8 по 14 июля, — 345,8 руб. С начала года посетители кинотеатров платили в среднем от 308,5 до 383,2 руб. за сеанс.

Летом 2023-го поход в кино был заметно дешевле. На прокатной неделе с 3 по 9 августа прошлого года средняя стоимость билетов в кино составляла 283,4 руб., с 10 по 16 августа — 277,4 руб.

В последний месяц лета 2022-го в кино можно было сходить примерно за 260 руб. (263,6 руб. на неделе с 4 по 10 августа 2022 года, с 11 по 17 августа — 258,4 руб.).

С 2015 года, согласно доступным данным ЕАИС Фонда кино, на протяжении нескольких лет средние цены на билеты в кино находились в диапазоне от 240 до 280 руб. и редко превышали этот максимум. Но с середины сентября 2023 года расценки практически не опускались ниже 300 руб. за билет. В 2024-м киносеансы начали заметно дорожать с начала года. Первый рекорд — 383,2 руб. — был зафиксирован уже в прокатную неделю с 4 по 10 января 2024 года. На той же неделе был установлен и пятилетний рекорд по количеству зрителей: кинотеатры посетили 9,4 млн человек. Кроме того, на неделе с 7 по 13 марта средняя стоимость достигла 388,4 руб.

Что происходит с посещаемостью

Посещаемость кинотеатров обычно привязана к наличию в прокате громких премьер, а не к стоимости билетов. Количество зрителей этим летом существенно не меняется, следует из данных ЕАИС.

На неделе с 1 по 7 августа 2024 года количество зрителей составило 2,1 млн, на следующей — сократилось до 1,9 млн. Это же значение было зафиксировано и на протяжении двух последних недель июля. Годом ранее в августе показатель посещаемости сильно разнился от недели к неделе. С 3 по 9 августа 2023 года он составлял 1,6 млн, с 10 по 16 августа — 2,5 млн, с 17 по 23 августа — 2,1 млн (тогда в прокат вышли, например, «Леди Баг и Супер-Кот» и «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом). Однако до уровня 2021 года, когда в России было активно представлено голливудское кино, эти показатели недотягивают. Тогда в августе посещаемость кинотеатров варьировалась от 2,7 млн до 3 млн посетителей в неделю, а в августе допандемийного 2019-го — от 2,7 млн до 4,5 млн в неделю.

Какие фильмы сейчас возглавляют прокат Самым кассовым фильмом на неделе с 1 по 7 августа 2024 года стала короткометражка «Неприметная история», заработавшая за этот период почти 91 млн руб. В паре с «Неприметной историей» российские кинотеатры практикуют предсеансное обслуживание и в большинстве своем показывают голливудский кинокомикс «Дэдпул и Росомаха», вышедший в мировой прокат 25 июля, но официально в России не представленный. Общие сборы этой короткометражки уже превысили 200 млн руб., при этом кинокомикс идет в паре и с другими лентами, например «Сколько весит облако» или «Три добрых дела». На втором месте оказался американо-канадский триллер «Собиратель душ» (88,5 млн руб. за неделю), на третьем — российская комедия «Водитель-олигарх» (46,2 млн руб.). На следующей неделе в лидеры вышел американский фантастический боевик «Бордерлендс» (96 млн руб. за неделю), а «Неприметная история» и «Собиратель душ» опустились на второе и третье места соответственно.

Почему кинотеатры поднимают цены

На рост средней стоимости билетов «по больнице» могут влиять «крепкие релизы альтернативного проката», однако они «проходят мимо крупнейших сетей», считает глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин. «У нас рост не так заметен, — отмечает он. — В целом лето — всегда слабый сезон, который в прошлом держался на Голливуде. У нас сейчас средняя стоимость билета за первые восемь месяцев года — 341 руб., по рынку — 366 руб. Но нужно понимать, что есть и варианты на утренние сеансы в понедельник по 150 руб., и комфортные залы по 600–700 руб.».

Осенью средняя стоимость билетов в кино может составить 375 руб., продолжает Васясин. Таким образом, динамика может составить плюс 10%. Связано это главным образом с операционными расходами самих кинотеатров. «Мы уже видим сложности в расчетах, например с Китаем», — добавляет он.

В условиях отсутствия достаточного количества качественных новинок и низкой посещаемости кинотеатров повышение стоимости — одна из немногих мер, которые способны помочь бизнесу оставаться на плаву, считает, в свою очередь, владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский. Кроме того, очень долго темпы роста цен на билеты были намного ниже уровня инфляции, и в значительной степени текущая динамика компенсирует это отставание. «По нашим оценкам, сегодняшняя цена примерно на 40% отстает от экономически обоснованной, — отмечает Поникаровский. — Но кино по-прежнему остается одним из самых дешевых вариантов досуга. 2,5–3 часа развлечений за 400 руб. — такого больше нет ни в одной индустрии».

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов считает рост стоимости билетов в кино логичным на фоне увеличения покупательной способности населения. «Культурное предпринимательство в России имеет свои особенности, но один из главных принципов предпринимательства в нем все же действует — речь идет о том, что цены определяются в соответствии со спросом, который в зрелищных индустриях растет постоянно все последние годы, — утверждает Сафронов. — Если билеты в театр стоят по 5 тыс. руб., то билеты в кино просто обязаны расти и будут расти как минимум до 1 тыс. руб. в среднем за билет».

В пресс-службе сети «Киномакс» отказались от комментариев. В сетях «Каро» и «Люксор» не ответили на запрос.

В пресс-службе Минкультуры на запрос РБК ответили, что цены на билеты устанавливаются кинотеатрами самостоятельно и зависят от ценовой политики каждого отдельно взятого кинотеатра. «При этом на динамику стоимости билета существенным образом влияют контент, время проводимого сеанса, формат кинозала, — говорят в министерстве. — По состоянию на 20 августа 2024 года посещаемость кинотеатров составила 86,2 млн человек, что на 52% выше показателей аналогичного периода 2022 года и находится на уровне аналогичного периода 2023 года (87,7 млн). Популярностью у зрителей пользуются семейные фильмы, такие как «Бременские музыканты», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль».