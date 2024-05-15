Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков

Месячный отказ киносетей от показа пиратских фильмов не принес ожидаемых сборов от отечественного кино. Ряд участников рынка вернулись к предсеансному обслуживанию — для бизнеса это может быть единственной альтернативой закрытию

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российские кинотеатры вновь стали включать в афиши так называемое предсеансное обслуживание — практику показа новинок ушедших голливудских киностудий в паре с российскими короткометражками. Такие сеансы доступны как минимум в семи кинотеатрах Москвы, а также в Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и других городах, обратил внимание РБК.

Короткометражный фильм «Прощание», в паре с которым стоит большинство таких сеансов, 14 мая даже вошел в топ-10 самых кассовых фильмов. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино во вторник, 14 мая, по состоянию на 18:00 по московскому времени.

Киносети отказались от предсеансного обслуживания 18 апреля. Незадолго до этого профильная Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с предложением «поддержать российские фильмы» и полностью исключить теневой прокат на период до 12 мая. Вслед за этим с подобным призывом, но уже в формате ультиматума, выступили несколько крупных кинопрокатчиков, в числе которых — «Централ Партнершип», «Карро Прокат» и «Атмосфера кино». В письмах, адресованных кинотеатрам, представители этих компаний указывали, что в случае сохранения в афишах пиратского контента они не будут предоставлять доступ к показу легальных российских новинок.

За прошедший месяц в прокат вышли, в частности, фантастическая лента «Сто лет тому вперед», военная драма «Блиндаж» и комедия «Как я встретил ее маму». «Сто лет тому вперед» удалось заработать 1,2 млрд руб., но даже при отсутствии иностранных конкурентов на преодоление этой планки у картины ушел почти месяц. Для сравнения, «Чебурашка» собрал кассу в размере 2 млрд руб. за первые пять дней проката (общие сборы в России — 6,8 млрд руб.), а «Бременские музыканты» заработали аналогичную сумму за первый уик-энд (общие сборы — 3 млрд руб.). «Блиндаж» почти за три недели собрал всего 104,7 млн руб. (при бюджете 426 млн руб.), «Как я встретил ее маму» за неделю — 36 млн руб. (при бюджете 150 млн руб.).

Как Минкультуры освобождало репертуар от конкурентов В начале апреля 2024 года кинопрокатчик «Вольга» сообщил, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение на новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» — одну из немногих иностранных новинок, представленных в России легально. Главную роль в нем исполнил Генри Кавилл, а сопродюсером выступала «дочка» «Яндекса». Фильм должен был стартовать на большом экране 25 апреля. Свое решение в Минкультуры мотивировали правилом, которое позволяет отказать ленте в выдаче удостоверения в случае, если на запланированную дату премьеры уже стоит другой релиз. Именно 25 апреля в прокате стартовал «Блиндаж». Впоследствии «Министерство неджентльменских дел» прокатное удостоверение все-таки получило, но только с 13 мая. Причем выход фильма на большом экране состоялся одновременно с официальным релизом на «Кинопоиске»: в прошлом такая практика считалась негативно влияющей на кассовый потенциал картины. По состоянию на 14 мая в 18:00 по московскому времени сборы ленты составили лишь 32 млн руб., однако даже при этом она стала самым кассовым фильмом с начала календарной недели.

Почему киносети вернулись к предсеансному обслуживанию

В афишах киносетей на 14 мая РБК обнаружил десятки сеансов фильмов «Планета обезьян: Новое царство» (мировой релиз состоялся 8 мая) и «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант (в глобальном прокате с 3 мая), а также стартовавших еще в начале весны картин «Кунг-фу Панда 4», «Дюна: Часть вторая», «Годзилла и Конг: Новая империя». Эти фильмы, которые кинотеатры показывают в рамках теневого проката, доступны и на более поздние даты. Среди киносетей, в репертуаре которых доступно предсеансное обслуживание, — Cinema5 и «Мягкий кинотеатр», аналогичная практика есть и у ряда несетевых кинотеатров. РБК направил запросы в перечисленные сети.

Российские кинотеатры ожидали большего кассового потенциала от картины «Сто лет тому вперед», писало ранее отраслевое издание CinemaPlex со ссылкой на председателя АВК Алексея Воронкова. По его словам, сети рассчитывали на 2,5–3 млрд руб. сборов. «Майские праздники по сборам также ниже ожиданий: два больших четырехдневных уик-энда должны были принести как минимум в полтора-два раза больше, чем собрали сейчас», — утверждал Воронков.

Руководитель сети «Люмен», член совета АВК Павел Поникаровский в разговоре с РБК отметил, что в апреле его компания «впервые за несколько месяцев зафиксировала убыток», график показателей мая пока также отрицательный. «В марте, когда не было никакой «акции», кинотеатры заработали на российском контенте 4,2 млрд руб., — приводит он статистику. — И только 2,3 млрд руб. — в апреле, когда была сделана ставка на мощную премьеру «Сто лет тому вперед». За первые 12 дней мая при большом количестве выходных и отсутствии альтернативного контента сборы весьма грустные — 1,1 млрд руб.».

Впрочем, другое мнение высказывала министр культуры России Ольга Любимова. На расширенном заседании комитета Госдумы по культуре 12 мая она обращала внимание на установленный с начала года рекорд: «Седьмой фильм собрал в прокате миллиард рублей». В начале 2024 года Любимова пригрозила санкциями и даже закрытием кинотеатрам, которые нелегально показывают зарубежные фильмы. При этом по итогам 2023 года участники рынка оценивали вклад теневого проката в общую кассу на уровне минимум 20% от совокупных сборов.

Говорить о том, что кинотеатрам достаточно легального контента для наполнения репертуара, слишком рано, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, поднимать вопрос обеспечения необходимых кассовых сборов только за счет отечественных фильмов можно будет не раньше, чем через год.

Аналогичное мнение высказал и Поникаровский: только лишь отечественного контента не хватает для рентабельной работы кинотеатров. «Впереди лето, которое традиционно является непривлекательным периодом для отечественных продюсеров, — напоминает он. — Можно ожидать, что ежемесячные сборы будут еще меньше показателей апреля».

Кинотеатры — коммерческие предприятия, акцентирует внимание глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Они ориентированы в первую очередь на доход, а во вторую — на культурное развитие населения и поддержку отечественной экономики, — отмечает эксперт. — Как ни призывай к их сознательности, если не будет первого, то не будет и средств для второго. Нужен ли обществу этот вид культурно-развлекательной деятельности? Несомненно да, но без контента мирового уровня — в намного меньших объемах. Иными словами, для большинства бизнесов вопрос стоит так — либо предсеансное обслуживание, либо закрытие».

Творчески и интеллектуально Россия вполне может создавать достаточно контента мирового уровня — при таком сценарии обществу может потребоваться еще больше кинотеатров, продолжает Сафронов. «Но сейчас даже по количеству снимаемых фильмов мы проигрываем вдвое Нигерии и в восемь раз — Индии», — добавляет Сафронов. Нолливуд — так официально называется нигерийское кино по аналогии с Голливудом и Болливудом — считается второй крупнейшей в мире киноидустрией после индийского кино.