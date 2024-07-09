 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Россияне стали меньше ходить в кинотеатры, но больше на них тратить

Посещаемость российских кинотеатров снижается, несмотря на восстановление кассовых сборов после ухода Голливуда. Участники рынка называют результаты «удручающими» и жалуются на плохое продвижение отечественного кино
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сборы российских кинотеатров по итогам первой половины 2024 года выросли и приблизились к результатам аналогичного периода допандемийного 2019-ого. Но количество зрителей в кинотеатрах снижается — по итогам полугодия этого года их было почти в полтора раза меньше, чем пять лет назад. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

За первые шесть месяцев 2024 года кинотеатры собрали 26,1 млрд руб. Это на 9% больше, чем за первую половину 2023-его, когда объем кинопроката составил 23,9 млрд руб. При этом доходы прошедшего полугодия лишь на 9% меньше суммы, которую собрали кинотеатры за аналогичный период 2019-ого, когда продажа билетов принесла 28,7 млрд руб.

Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии»
Технологии и медиа
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Рост сборов отражает увеличение трат потребителей в кинотеатрах, но их посещаемость при этом падает. Количество проданных на сеансы билетов снизилось в первом полугодии 2024 года на 3,6% в годовом выражении — до 73,1 млн. Годом ранее в это же время было реализовано 75,8 млн билетов. Относительно 2019-ого просадка еще более заметна: тогда кинотеатры посетили 113,4 млн зрителей. Впрочем, тогда в кинотеатрах было значительно больше сеансов: в первом полугодии 2019-го их состоялось 5,3 млн. А в первой половине этого года их было на 20% меньше, чем в допандемийный период — всего 4,2 млн (по сравнению с прошлым годом цифра не изменилась).

Что смотрели зрители в кино

Самым кассовым фильмом первой половины 2024 года стала вторая часть комедии «Холоп», заработавшая 3,8 млрд руб. или почти 15% от всех сборов кинотеатров за этот период. Бюджет картины составлял 768 млн руб. На втором месте оказались «Бременские музыканты» с результатом 3 млрд руб. при бюджете 1,2 млрд руб. Замыкает тройку «Мастер и Маргарита» со сборами 2,3 млрд руб. при бюджете 1,2 млрд руб.

В топ-20 самых кассовых фильмов полугодия также вошли две короткометражки, не имеющие официального прокатчика. Обычно в паре с такими фильмами кинотеатры показывают голливудские новинки, которые легально в России не представлены. Короткометражка «Сколько весит облако» за полугодие заработала около 253 млн руб. (ее общие сборы — 434 млн руб.), а «Минуточку» — 164 млн руб. (общие сборы — 336 млн руб.)

Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Технологии и медиа
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Иностранный фильм в топ-20 самых кассовых картин полугодия только один — боевик режиссера Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» с Генри Кавиллом в главной роли. Из-за первоначального отказа Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения релиз этой картины был задержан почти на месяц и состоялся одновременно с онлайн-премьерой на «Кинопоиске». В результате ее суммарные сборы достигли 424 млн руб., в общем рейтинге фильм занял 11-ое место.

Что говорят эксперты и участники рынка

Итоги первого полугодия владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский в разговоре с РБК назвал «удручающими». «Причину провала, в первую очередь, мы видим в катастрофической нехватке качественного контента, — объясняет он. — За исключением двух-трех релизов, мы не увидели в прокате фильмов, которые были бы способны привлечь массовую аудиторию. Этого количества явно недостаточно для стабильной работы кинотеатров».

Глава киносети «Каро» Ольга Зинякова назвала «достаточно уверенным» начало года. Но лето, по ее прогнозу, не может конкурировать со стартом года, поскольку кинотеатрам на этот период «не хватает мощного контента». «Если бы была пара-тройка сильных релизов, они бы спровоцировали интерес и к менее заметным, но качественным фильмам, — считает глава «Каро». — А пока поддерживают тепло лишь холдоверы (релизы, демонстрирующийся в кинотеатрах дольше одной недели. — РБК), время от времени собирают локальные новинки. Очевидно, что пиратские показы отнимают у официального проката своего зрителя, и пока этот вопрос не решится, легальный контент будет терять в кассе».

Глава «Синема Парка» — РБК: «Сказки пошли в гору, на них и зарабатывают»
Технологии и медиа
Алексей Васясин

Кинотеатрам необходимы «активные усилия продюсерских компаний по рекламному продвижению» кино, отмечает Поникаровский. «Давно понятно, что сами по себе зрители в кино не придут, особенно на незнакомые релизы, — объясняет он. — Но для их привлечения сейчас, к сожалению, не делается почти ничего. Да, кинотеатры уже привыкли по возможности продвигать фильмы самостоятельно и за свой счет, но нашей собственной активности и бюджетов не может быть достаточно для привлечения зрителя».

В качестве примера Поникаровский привел недавний выход фильма «Самая большая луна» (снят при поддержке Фонда кино), премьера которого состоялась 4 июля: «Совершенно непонятно, как фильм с бюджетом почти 300 млн руб. и росписью на тысячу экранов может собрать за уикэнд в прокате всего 14 млн руб. Для кого был снят этот фильм?»

Второе полугодие может показать лучший результат, чем первое, прогнозирует глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. В запланированной сетке релизов, по его словам, уже есть несколько премьер с хорошим потенциалом. «Но для заметного роста нужны кардинальные перемены, соответствующие масштабу перемен в мире», — отмечает эксперт.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
кинотеатры Фонд кино развлечения российские фильмы
Материалы по теме
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Технологии и медиа
Российские фильмы и подорожавшие билеты не вывели кинотеатры из кризиса
Технологии и медиа
Александр Гудков объяснил отмену показа шоу его студии в кинотеатрах
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
Все говорят лишь о кадрах. Чего еще остро не хватает российским компаниям Pro, 10:04
Названы улицы Москвы, где не осталось свободных мест под кафе и магазины Недвижимость, 10:00
Как Англия стала главным неудачником Евро Спорт, 10:00
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извоза РБК и Яндекс Go, 09:53
Bloomberg назвал миллиардеров, получивших более ₽1 трлн дивидендов Бизнес, 09:46
Два человека ранены в Шебекинском округе при атаке дрона Политика, 09:45
Пожарные поезда применили для тушения пожара на нефтебазе под Волгоградом Политика, 09:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Apple Pay — прошлое, будущее — платежи силой мысли. Чем еще удивит финтех Pro, 09:41
Над Ростовской областью сбили более 20 дронов Политика, 09:28
«Политический паралич». Как итоги выборов повлияют на экономику Франции Pro, 09:21
CNN узнал об описании членства Украины в коммюнике НАТО как необратимого Политика, 09:20
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области Общество, 09:13
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 09:09
Так ли полезно для карьеры просыпаться рано — The Economist Pro, 09:00