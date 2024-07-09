Россияне стали меньше ходить в кинотеатры, но больше на них тратить

Посещаемость российских кинотеатров снижается, несмотря на восстановление кассовых сборов после ухода Голливуда. Участники рынка называют результаты «удручающими» и жалуются на плохое продвижение отечественного кино

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сборы российских кинотеатров по итогам первой половины 2024 года выросли и приблизились к результатам аналогичного периода допандемийного 2019-ого. Но количество зрителей в кинотеатрах снижается — по итогам полугодия этого года их было почти в полтора раза меньше, чем пять лет назад. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

За первые шесть месяцев 2024 года кинотеатры собрали 26,1 млрд руб. Это на 9% больше, чем за первую половину 2023-его, когда объем кинопроката составил 23,9 млрд руб. При этом доходы прошедшего полугодия лишь на 9% меньше суммы, которую собрали кинотеатры за аналогичный период 2019-ого, когда продажа билетов принесла 28,7 млрд руб.

Рост сборов отражает увеличение трат потребителей в кинотеатрах, но их посещаемость при этом падает. Количество проданных на сеансы билетов снизилось в первом полугодии 2024 года на 3,6% в годовом выражении — до 73,1 млн. Годом ранее в это же время было реализовано 75,8 млн билетов. Относительно 2019-ого просадка еще более заметна: тогда кинотеатры посетили 113,4 млн зрителей. Впрочем, тогда в кинотеатрах было значительно больше сеансов: в первом полугодии 2019-го их состоялось 5,3 млн. А в первой половине этого года их было на 20% меньше, чем в допандемийный период — всего 4,2 млн (по сравнению с прошлым годом цифра не изменилась).

Что смотрели зрители в кино

Самым кассовым фильмом первой половины 2024 года стала вторая часть комедии «Холоп», заработавшая 3,8 млрд руб. или почти 15% от всех сборов кинотеатров за этот период. Бюджет картины составлял 768 млн руб. На втором месте оказались «Бременские музыканты» с результатом 3 млрд руб. при бюджете 1,2 млрд руб. Замыкает тройку «Мастер и Маргарита» со сборами 2,3 млрд руб. при бюджете 1,2 млрд руб.

В топ-20 самых кассовых фильмов полугодия также вошли две короткометражки, не имеющие официального прокатчика. Обычно в паре с такими фильмами кинотеатры показывают голливудские новинки, которые легально в России не представлены. Короткометражка «Сколько весит облако» за полугодие заработала около 253 млн руб. (ее общие сборы — 434 млн руб.), а «Минуточку» — 164 млн руб. (общие сборы — 336 млн руб.)

Иностранный фильм в топ-20 самых кассовых картин полугодия только один — боевик режиссера Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» с Генри Кавиллом в главной роли. Из-за первоначального отказа Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения релиз этой картины был задержан почти на месяц и состоялся одновременно с онлайн-премьерой на «Кинопоиске». В результате ее суммарные сборы достигли 424 млн руб., в общем рейтинге фильм занял 11-ое место.

Что говорят эксперты и участники рынка

Итоги первого полугодия владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский в разговоре с РБК назвал «удручающими». «Причину провала, в первую очередь, мы видим в катастрофической нехватке качественного контента, — объясняет он. — За исключением двух-трех релизов, мы не увидели в прокате фильмов, которые были бы способны привлечь массовую аудиторию. Этого количества явно недостаточно для стабильной работы кинотеатров».

Глава киносети «Каро» Ольга Зинякова назвала «достаточно уверенным» начало года. Но лето, по ее прогнозу, не может конкурировать со стартом года, поскольку кинотеатрам на этот период «не хватает мощного контента». «Если бы была пара-тройка сильных релизов, они бы спровоцировали интерес и к менее заметным, но качественным фильмам, — считает глава «Каро». — А пока поддерживают тепло лишь холдоверы (релизы, демонстрирующийся в кинотеатрах дольше одной недели. — РБК), время от времени собирают локальные новинки. Очевидно, что пиратские показы отнимают у официального проката своего зрителя, и пока этот вопрос не решится, легальный контент будет терять в кассе».

Кинотеатрам необходимы «активные усилия продюсерских компаний по рекламному продвижению» кино, отмечает Поникаровский. «Давно понятно, что сами по себе зрители в кино не придут, особенно на незнакомые релизы, — объясняет он. — Но для их привлечения сейчас, к сожалению, не делается почти ничего. Да, кинотеатры уже привыкли по возможности продвигать фильмы самостоятельно и за свой счет, но нашей собственной активности и бюджетов не может быть достаточно для привлечения зрителя».

В качестве примера Поникаровский привел недавний выход фильма «Самая большая луна» (снят при поддержке Фонда кино), премьера которого состоялась 4 июля: «Совершенно непонятно, как фильм с бюджетом почти 300 млн руб. и росписью на тысячу экранов может собрать за уикэнд в прокате всего 14 млн руб. Для кого был снят этот фильм?»

Второе полугодие может показать лучший результат, чем первое, прогнозирует глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. В запланированной сетке релизов, по его словам, уже есть несколько премьер с хорошим потенциалом. «Но для заметного роста нужны кардинальные перемены, соответствующие масштабу перемен в мире», — отмечает эксперт.