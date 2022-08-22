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Би-би-си объяснила пропажу популярных сериалов из «Кинопоиска»

На «Кинопоиске» больше нельзя посмотреть некоторые сериалы от BBC, в то же время ряд проектов, например «Доктор Кто» и «Мерлин», по-прежнему доступны на платформе. В BBC заявили, что отозвали лицензию на свой контент в России
Кадр из сериала &laquo;Улица потрошителя&raquo;
Кадр из сериала «Улица потрошителя» (Фото: BBC Worldwide )

Британская корпорация BBC сообщила РБК, что исчезновение некоторых произведенных студией сериалов из библиотеки российских онлайн-кинотеатров связано с тем, что компания отозвала лицензию на свой контент для России.

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении BBC, поступившем в РБК.

Корреспонденты РБК обратили внимание, что в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (контролируется «Яндексом») больше недоступны такие сериалы от BBC, как «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». В то же время там по-прежнему можно посмотреть «Доктора Кто», «Пустую корону», «Тюдоров», «Мерлина», «Убивая Еву» и другие шоу.

Из «Кинопоиска» исчезла часть старых фильмов и сериалов
Технологии и медиа
Фото:Евгений Разумный / ТАСС

На сайте «Кинопоиска» говорится, что чаще всего исчезновение сериала или фильма из подписки связано с тем, что у компании истекли подписные права. «Мы стремимся продлевать их, но, к сожалению, не можем гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдет», — отмечается в сообщении.

«Информация о том, что на Кинопоиске исчезли все сериалы BBC, неверная. Популярные у подписчиков «Яндекс.Плюса» сериалы BBC по-прежнему доступны на сервисе — «Доктор Кто», «Дареллы», «Вызовите акушерку», «Детективы из Челси», «Будет больно» и десятки других», — прокомментировали РБК ситуацию в «Кинопоиске».

В сервисе также указали на то, что подписной каталог никогда не был статичным — контент добавлялся и выпадал. Компания признала, что продление прав на зарубежный контент сейчас занимает больше времени и часть произведений удаляется, однако указала на то, что на сервисе выходят зарубежные новинки.

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«К примеру, с прошлой недели выходят новые серии популярного «Засланца из Космоса», одновременно со всем миром стартует один из самых ожидаемых сериалов года от HBO «Дом Дракона» — мы покажем его по подписке «Яндекс.Плюс Мульти» с «Амедиатекой», — сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

В 2019 году «Яндекс» и телекомпания BBC Studios (дочерняя компания BBC) заключили долгосрочный контракт, в соответствии с которым с 2020 года в библиотеке «КиноПоиск HD» появилось более 100 часов нового художественного контента, произведенного BBC Studios. В пакет сделки вошли сериалы, фильмы и более 150 детских шоу и мультфильмов.

Онлайн-кинотеатры резко увеличили закупки сериалов из Кореи и Турции
Технологии и медиа
Фото:Petros Giannakouris / AP

В марте 2022-го BBC Studios объявила, что из-за российской военной операции на Украине прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов.

РБК направил запросы в «Кинопоиск», Okko, ivi, Wink и «Газпром-Медиа» (владеет онлайн-кинотеатром Premier), а также «Первый канал».

В августе «Коммерсантъ» обратил внимание, что из библиотеки «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы зарубежных студий, например фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериал «Друзья» (1994–2004), бразильский сериал «Клон» (2001–2002) и ряд других. В компании пояснили, что продление договоров с партнерами «занимает больше времени».

Онлайн-кинотеатр Wink не исключил, что в некоторых случаях договоры после истечения сроков не будут продлеваться, хотя, заверили там, со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному расторжению договоров с российскими сервисами.

Вскоре после начала боевых действий на Украине киностудии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили об остановке проката своих фильмов в России. Без их премьер остались не только российские кинотеатры, но и стриминговые платформы. Однако видеосервисы заявляли тогда, что старые библиотеки контента останутся доступны.

На фоне ухода западных премьер из репертуара российских онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», ivi, Wink и Okko увеличили закупки контента из Южной Кореи и Турции, следует из данных агентства TelecomDaily. Программный директор видеосервиса Start Михаил Клочков подтвердил, что у аудитории есть интерес к корейским и турецким проектам, но подчеркнул, что приоритетными для сервиса остаются собственный оригинальный контент, а также русскоязычные фильмы и сериалы.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сериалы BBC онлайн-кинотеатр Кинопоиск видеосервис
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