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МТС подала иск против Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Бизнес, 20:39
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МТС подала иск против Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи оценивает свои предварительные убытки от потери бизнеса в республике в $750 млн минимум. Компания назвала приостановку своей деятельности в Туркмении вынужденной
Магазин МТС в Ашхабаде. 16 февраля 2017 года (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

МТС подала инвестиционный иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против Туркмении из-за приостановки своей деятельности в республике, которую считает вынужденной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской компании, поступившем в РБК.

Предварительные убытки от потери в конце сентября 2017 года бизнеса своей стопроцентной дочки «МТС Туркменистан» оцениваются минимум в $750 млн. Российский оператор сотовой связи считает, что власти Туркмении нарушили ее права как иностранного инвестора, которые были закреплены в заключенном между правительствами двух стран соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года.

МТС отметила, что пыталась урегулировать спор путем переговоров и более чем полгода назад уведомила Туркмению о своем намерении защищать права в судебном порядке, если стороны не придут к согласию.

«К сожалению, разногласия не были урегулированы, в связи с чем МТС инициирует судебное разбирательство в МЦУИС для защиты своих законных прав и инвестиций в Туркменистане», — говорится в сообщении пресс-службы оператора.

РБК направил запрос в посольство Туркменистана.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Александра Посыпкина.
При участии: Валерий Романов.
Теги: МТС , Туркмения , иск в суд
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