VEON сообщила о прекращении переговоров по продаже «дочки» в Армении

Ереван, Армения (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Телекоммуникационная компания VEON останавливает свое участие в переговорах по продаже компании UCom своей дочерней структуры в Армении, говорится в сообщении VEON, поступившем в РБК.

Причину прекращения переговоров компания не уточнила.

О том, что компании обсуждают возможность продажи ЗАО «ВЕОН Армения» (работает под брендом Beeline), было объявлено в середине января 2020 года. Тогда в сообщении компания отмечала, что переговоры могут привести, а могут и не привести к продаже ее «дочки».

UCom, в свою очередь, отмечала, что с помощью покупки «ВЕОН Армения» стремится увеличить зоны покрытия мобильной связью и улучшить качество своей сети.