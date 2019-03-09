Американская ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы $8 млрд

Речь идет о споре вокруг национализации нефтяной промышленности Венесуэлы при Уго Чавесе, где ConocoPhillips считает себя потерпевшей стороной. Компания требовала компенсацию за поглощение своих трех активов

Фото: Rick Wilking / Reuters

Венесуэла должна выплатить американской нефтяной компании ConocoPhillips $8,7 млрд по иску, связанному с национализацией Венесуэлой активов компании в 2007 году. Такое решение вынес Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке, сообщает Reuters.

Американская компания требовала $30 млрд за поглощение трех своих нефтяных активов. Несмотря на то, что сумма компенсаций оказалась ниже требуемой, решение о выплате американской компании $8,7 млрд делает ее крупнейшим победителем в судебных спорах после волны национализации в Венесуэле в прошлом десятилетии. Однако удастся ли ConocoPhillips добиться выплат от Венесуэлы, остается неясным. Кроме того, у Каракаса остается право оспорить вынесенное решение.

В прошлом году ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы через арбитраж при Международной торговой палате около $2 млрд за эти активы. PDVSA согласилась выплатить деньги и перечислила $500 млн после того, как Conoco начала захватывать ее активы в Карибском бассейне для обеспечения исполнения этого решения.

Вторая американская Exxon Mobil Corp, которая также судится с Венесуэлой в рамках спора вокруг национализации ее активов, ранее отсудила у страны $1,6 млрд. Однако в 2015 году ICSID отменил это решение. Exxon в прошлом году подала новый иск, пытаясь восстановить первоначальное решение.

Волна национализации в Венесуэлы при президенте Уго Чавесе привела к более чем 20 международным арбитражным искам, которые в основном остаются неоплаченными.