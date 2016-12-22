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Роман Абрамович снизит долю в «Первом канале»
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Роман Абрамович снизит долю в «Первом канале»
Технологии и медиа, 17:37
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Роман Абрамович снизит долю в «Первом канале»
Роман Абрамович, недавно ставший гражданином Израиля, продаст 4% «Первого канала» для приведения структуры собственности в соответствие закону о СМИ. Пакет может выкупить Национальная медиа группа
Роман Абрамович (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

В связи с получением Романом Абрамовичем израильского гражданства структура собственности АО «Первый канал» в настоящее время приводится в соответствие требованиям закона № 2124-1 «О средствах массовой информации», сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. О том, что Абрамович, занимающий в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 11-е место с состоянием $10,8 млрд, получил израильский паспорт стало известно в конце мая.

С января 2016 года согласно закону о СМИ иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ. Абрамовичу через ООО «ОРТ-КБ» сейчас принадлежит 24% АО «Первый канал».

Полностью продавать свой пакет в «Первом канале» бизнесмен не будет, речь идет о снижении его доли до максимально допустимого законодательством порога в 20%, сообщили РБК три источника на телевизионном рынке. Покупателем 4% выступит один из действующих акционеров телеканала, утверждают собеседники РБК, и наиболее вероятным покупателем они называют Национальную медиа группу.

Государство сейчас контролирует 51% АО «Первый канал»: 38,9% у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Оставшиеся 25% через ООО «Растрком-2002» принадлежат Национальной медиа группе (среди других активов — РЕН ТВ, «Пятый канал», «Известия»).

Представители Абрамовича, «Останкино» и Национальной медиа группы отказались от комментариев. «Частный владелец [Роман Абрамович] сам вправе принимать решение — как распорядиться своей долей, чтобы во всем соответствовать требованиям законодательства», — сообщил РБК советник руководителя Росимущества Денис Лазарев. Представители ИТАР-ТАСС и «Первого канала» не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Сигнал почти в каждый дом

«Первый канал» — крупнейших по техническому охвату российский вещатель. 99,5% россиян старше 12 лет в опросе, проведенном исследовательской компанией Mediascope в 2017 году в городах с населением от 100 тыс. человек, заявили, что их телевизоры принимают сигнал этого телеканала. У «Россия 1» этот показатель чуть ниже — 99,2%.

По итогам 2017 года среднесуточная доля телеканала среди зрителей старше четырех лет по всей стране составила 12,1%, что на 0,6 п.п. ниже, чем годом ранее, свидетельствуют измерения Mediascope (это значит, что в среднем 12,1% всех, кто в 2017 году вообще смотрел ТВ, и 12,7% — в 2016 году выбирали программы этого вещателя).

«Первый» второй год подряд уступает лидерство входящему в холдинг ВГТРК телеканалу «Россия 1». Среднесуточная доля этого вещателя в 2016 году в той же аудитории составила 12,9%, в 2017-м — 13,2%.

Государство субсидирует распространение аналогового сигнала «Первого канала» в городах с населением менее 100 тыс.

Решение о сроке, в который структура собственников СМИ должна быть приведена в соответствие с российским законодательством, принимает орган, выдавший ему свидетельство о регистрации, то есть Роскомнадзор, указывает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Законом о СМИ этот срок не определен.

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​Израильское гражданство понадобилось Роману Абрамовичу в связи с проблемами, возникшими у него с получением британской визы. Источник РБК, близкий к предпринимателю, уточнял, что британские власти задержали выдачу Абрамовичу новой визы, однако речь об отказе в ее получении не идет.​ В начале июня The Sun со ссылкой на свои источники сообщила, что российский миллиардер Роман Абрамович отозвал заявку на получение британской инвестиционной визы.

«Всего $145 млн»

Роман Абрамович приобрел 49% Общественного российского телевидения (ОРТ; прежнее название «Первого канала») еще в начале 2000-х у Бориса Березовского. В конце 2011 года в Лондоне на суде с Березовским в свидетельских показаниях Абрамович сообщил, что тогда заплатил за 49% вещателя $150 млн (с учетом комиссионных выплат — $164 млн). Таким образом, в начале 2000-х все ОРТ было оценено в $306 млн.

В тех же судебных показаниях Абрамович назвал и сумму сделки 2010 года, когда он продал 25% «Первого канала» Национальной медиа группе — «всего $145 млн» (при такой оценке весь канал стоил тогда $580 млн).

Для сравнения: на день покупки НМГ 25% «Первого канала» капитализация другого телевизионного холдинга — «СТС Медиа» (сейчас управляет телеканалами СТС, «Домашний», «Че», CTC Love) — на NASDAQ превышала $3,5 млрд.

Авторы: Мария Истомина, Сергей Соболев.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Роман Абрамович , «Первый канал» , Росимущество , Национальная медиа группа
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