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Дроны для перевозки людей предложили оснащать «черными ящиками»

«Ведомости»: Росавиация предложила единые требования для оснащения беспилотников
Росавиация предложила утвердить перечень оборудования, которым необходимо оснащать дроны в зависимости от их эксплуатации. В частности, на некоторые БПЛА предложено устанавливать габаритные огни и «черные ящики»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Росавиация предложила утвердить перечень обязательного оборудования, которым будут оснащаться российские беспилотники, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ведомства в адрес Минпроторга, которое есть в распоряжении издания. Подлинность письма подтвердил представитель Минпромторга. Последний согласен с предложениям Росавиации.

Требования по оснащению беспилотников, которые предлагается зафиксировать в федеральных авиационных правилах, будут зависеть от условий эксплуатации дронов:

  • Для беспилотников, летающих в зоне видимости (на высоте до 150 метров) предложено сделать обязательной в том числе установку габаритных огней, а также систему управления, которая позволит пилоту видеть местоположение аппарата с земли и при необходимости посадить его;
  • Дроны, которые предназначены для перевозки людей и животных, согласно предложению Росавиации, необходимо будет оснастить «черными ящиками», системой индивидуального жизнеобеспечения и спасения, в том числе кислородными масками, парашютами и жилетами;
  • Беспилотники, которые летают над населенными пунктами и промышленными объектами, должны быть оборудованы аэронавигационными огнями, бортовой системой, которая позволит получить сообщение от уполномоченного органа о срочной посадке или возврате, а также бортовой системой, которая при отказе оборудования обеспечит безопасное приземление.

Представитель Минпромторга сообщил «Ведомостям», что ведомство согласно с предложениями по оборудованию от «Росавиации» и уже сформировало письмо с официальной позицией. Список оборудования в министерстве считают достаточным, добавил собеседник газеты. Вопрос о том, когда требования могут вступить в силу, представитель Минпромторга перенаправил в Минтранс.

Часть из предлагаемых решений уже интегрированы в беспилотники российского производства, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Заместитель гендиректора компании «Индустриальные дроны» Павел Плахотный сообщил, что предложения Росавиации и «Аэронекста» соответствуют мировой тенденции на унификацию требований для БВС в общем воздушном пространстве.

В то же время эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин отметил, что сейчас 80% российского рынка беспилотников занимают зарубежные модели, и ради нашего маленького рынка вносить изменения в комплектацию производители не будут. «При этом у нас нет мультироторов и квадрокоптеров сопоставимого качества и ценового диапазона, которые позволят безболезненно перекрыть все нужды», — добавил Ряшин.

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В настоящее время ограничения на запуск дронов действуют почти в 50 регионах России. В некоторых из них запрет установили после атаки двух беспилотников на кремлевскую резиденцию президента в начале мая, в которой власти обвинили Украину. Киев свою причастность отрицает. В случае нарушения запрета на использование дронов россиянам может грозить штраф до 50 тыс. руб. по ст. 11.4 КоАП или заключение на срок до семи лет, если был причинен тяжкий вред здоровью человека или наступила смерть.

Аналитики и участники рынка предполагали, что ущерб от запрета на полеты дронов в субъектах страны может составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года.

В то же время, как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace, продажи беспилотников на российских маркетплейсах в первые три месяца 2023 года выросли в 15–20 раз. На Ozon в первом квартале продали 17,6 тыс. беспилотников, что в 15 раз превысило показатели аналогичного периода за прошлый год (2 тыс. аппаратов), в денежном выражении продажи выросли до 57 млн руб. Продажи на Wildberries показали 20-кратный рост: 26,7 тыс. штук против менее 2 тыс. год к году, в денежном выражении — до 88 млн руб. Увеличилось и количество продавцов: на Ozon прибавилось на 556%, до 971 продавца, на Wildberries — до 521 сейлера, на 392%.

Эксперты в числе причин резкого роста популярности беспилотников называют повсеместное обсуждение дронов в контексте боев на Украине. «То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание», — указал исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев. Он считает, что БПЛА продолжают покупать для использования в путешествиях в России и зарубежных странах, несмотря на запреты.

Кроме того, дроны закупают и непосредственно для применения в боевых действиях. «Сейчас это один из товаров первой необходимости для военных. Учитывая запрет на полеты в некоторых регионах, квадрокоптеры в основном отправляются на границу Украины», — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Источник газеты уточнил, что сейчас каждый пятый проданный в России беспилотник, оборудованный камерой, «отправляется в зону военной операции».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Росавиация дроны беспилотники черные ящики
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