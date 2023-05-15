Продажи дронов в России выросли в разы

«Коммерсантъ»: продажи дронов на маркетплейсах в России выросли в 15–20 раз

Спрос резко вырос на фоне частого упоминания БПЛА по телевизору, объясняют эксперты. В половине российских регионов запускать дроны запрещено

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Продажи беспилотников на российских маркетплейсах в первые три месяца 2023 года выросли в 15–20 раз, наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съемки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.

На Ozon в первом квартале продали 17,6 тыс. беспилотников, что в 15 раз превысило показатели аналогичного периода за прошлый год (2 тыс. аппаратов), в денежном выражении продажи выросли до 57 млн руб. Продажи на Wildberries показали 20-кратный рост: 26,7 тыс. штук против менее 2 тыс. год к году, в денежном выражении — до 88 млн руб. Увеличилось и количество продавцов: на Ozon прибавилось на 556%, до 971 продавца, на Wildberries — до 521 сейлера, на 392%.

Эксперты в числе причин резкого роста популярности беспилотников называют повсеместное обсуждение дронов в контексте боев на Украине. «То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание», — указал исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев. Он считает, что БПЛА продолжают покупать для использования в путешествиях в России и зарубежных странах, несмотря на запреты.

Кроме того, дроны закупают и непосредственно для применения в боевых действиях. «Сейчас это один из товаров первой необходимости для военных. Учитывая запрет на полеты в некоторых регионах, квадрокоптеры в основном отправляются на границу Украины», — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Источник газеты уточнил, что сейчас каждый пятый проданный в России беспилотник, оборудованный камерой, «отправляется в зону военной операции».

Ограничения на запуск дронов действуют почти в 50 регионах России. В некоторых из них запрет установили после атаки двух беспилотников на кремлевскую резиденцию президента в начале мая, в которой власти обвинили Украину. Киев свою причастность отрицает. В случае нарушения запрета на использование дронов россиянам может грозить штраф до 50 тыс. руб. по ст. 11.4 КоАП или заключение на срок до семи лет, если был причинен тяжкий вред здоровью человека или наступила смерть.

Аналитики и участники рынка предполагали, что ущерб от запрета на полеты дронов в субъектах страны может составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года.