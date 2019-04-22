Дмитрий Навоша ушел с поста гендиректора Sports.ru

Медиаменеджер продолжил руководить издательством Tribuna Digital, куда входит Sports.ru. Новым главой проекта о спорте стал Марк Тен

Дмитрий Навоша (Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»)

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора издания. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Новым руководителем проекта стал Марк Тен, занимающий должность управляющего директора издания.

Навоша останется руководить издательством Tribuna Digital, куда входит Sports.ru.

«Я никуда не деваюсь из компании (а только отодвинул свой стол в другой конец опенспейса) и тем более из числа ее акционеров, но считаю, что не только российская аудитория имеет право на медиа нового поколения. И рассчитываю теперь больше времени и энергии уделять другим проектам Tribuna Digital», — написал Навоша. Речь идет об иностранных сервисах для фанатов, сообществе для игроков на ставках Betting Insider, а также версиях сайта Tribuna.com в Белоруссии и на Украине.

В беседе с РБК Навоша заявил, что планирует сосредоточиться на международном развитии бизнеса Sports.ru.