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Дмитрий Навоша ушел с поста гендиректора Sports.ru
Медиаменеджер продолжил руководить издательством Tribuna Digital, куда входит Sports.ru. Новым главой проекта о спорте стал Марк Тен
Дмитрий Навоша (Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»)

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора издания. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Новым руководителем проекта стал Марк Тен, занимающий должность управляющего директора издания.

Навоша останется руководить издательством Tribuna Digital, куда входит Sports.ru.

«Я никуда не деваюсь из компании (а только отодвинул свой стол в другой конец опенспейса) и тем более из числа ее акционеров, но считаю, что не только российская аудитория имеет право на медиа нового поколения. И рассчитываю теперь больше времени и энергии уделять другим проектам Tribuna Digital», — написал Навоша. Речь идет об иностранных сервисах для фанатов, сообществе для игроков на ставках Betting Insider, а также версиях сайта Tribuna.com в Белоруссии и на Украине.

В беседе с РБК Навоша заявил, что планирует сосредоточиться на международном развитии бизнеса Sports.ru.

Технологии и медиа
Сайт Sports.ru стал СМИ после 20 лет работы

Sports.ru запущен в 1998 году. Навоша озвучивал свою принципиальную позицию по отказу от регистрации ресурса как СМИ. Тем не менее в мае прошлого года сайт получил свидетельство о регистрации СМИ. Портал неоднократно испытывал проблемы до этого. Так, по словам Навоши, в 2014 году интернет-проекту отказали в аккредитации на Олимпиаду в Сочи, в 2016-м — на Игры в Рио-де-Жанейро. После регистрации Sports.ru в качестве СМИ Навоша уклонился от ответа на вопрос, связано ли это с получением аккредитации на ЧМ-2018 по футболу.

Sports.ru — флагманский проект цифрового спортивного издательства Tribuna Digital (управляет также спортивными мобильными приложениями, запущенными в 17 странах мира).

Учредителем сетевого издания Sports.ru, как указано в реестре Роскомнадзора, является ООО «Спортивные новости». Владелец этой компании, по данным ЕГРЮЛ, Олег Халиулин. Это директор по маркетингу Sports.ru, указано на официальном сайте портала. Но, как уточняет источник РБК, близкий к совладельцам портала, операционной компанией Sports.ru является ООО «Спортс.ру».

По данным СПАРК, в январе совладельцем портала Sports.ru стал журналист и видеоблогер Юрий Дудь, ему принадлежит 0,5% ООО «Спортс.ру». В числе других акционеров портала указаны частная компания с ограниченной ответственностью SVV Sports Segodnia LTD, зарегистрированная на Кипре (ей принадлежит доля 68,75%), Навоша с долей в 23,75%, а также Дмитрий Степанов (6,5%) и Елена Жарова (0,5%). Дудь с сентября 2018 года занимает пост заместителя гендиректора портала, до этого он был его главным редактором.

Авторы: Константин Ткаченко, Мария Истомина
Теги: Дмитрий Навоша, Sports.ru
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Сайт Sports.ru стал СМИ после 20 лет работы
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Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru
Технологии и медиа
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