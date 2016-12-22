Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь сообщил в Facebook об уходе с поста главного редактора портала Sports.ru.

По его словам, перестановки в редакции спортивного интернет-издания произошли 1 сентября, однако «из-за самых разных забот и агоний» проинформировать общественность удалось только сейчас.

Как сообщил Дудь, новым главным редактором назначен Александр Аксенов, а на должность шеф-редактора утвержден Владислав Воронин. Аксенов, по словам Дудя, с сентября 2017 года занимал должность шеф-редактора. В свою очередь Воронин работал на портале с 2010 года, очень быстро став «одним из важнейших людей».

«Любой, кто пересекался с ними, в курсе: редакторов лучше в спортивных медиа нет. Счастлив, что ковать славу — и сайта, и свою — они продолжают в новом статусе», — добавил Дудь.

При этом журналист рассказал, что он остается работать в качестве заместителя генерального директора Sports.ru. «Нервничаю, подгрызаю ногти, но, надеюсь, потяну», — заключил он.

Дудь был назначен главным редактором Sports.ru осенью 2011 года. Параллельно с этим он работал на канале «Спорт 1», а затем на «Матч ТВ».