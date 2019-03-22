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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Роскомнадзор заказал разработку системы автоматической проверки качества VPN-сервисов и поисковиков — регулятора интересует, хорошо ли они блокируют запрещенные сайты. Эксперты в эффективность такой системы не верят
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами. Это следует из материалов, размещенных на сайте zakupki.gov.ru. Начальная стоимость контракта составляет 25 млн руб. Итоги конкурса должны подвести 8 апреля, создать систему — к декабрю этого года.

В тексте закупки отмечается, что система позволит снизить текущие затраты ГРЧЦ на проведение круглосуточного контроля за операторами поисковых систем и ​​VPN, сократив время и трудозатраты сотрудников. По степени научно-технической новизны создаваемая система не будет принципиально новой ни с конструкторской, ни с технологической точек зрения, но известных действующих аналогов у нее нет, отмечается в документе.

РБК разбирался, нужна ли подобная система и сможет ли она лучше людей следить за блокировкой запрещенных в России сайтов.

Как работает текущая схема блокировки

С ноября 2017 года, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам. Но это требование распространяется только на те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и подключились к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС; в ней содержится информация о запрещенных сайтах). Но самостоятельно обратиться к VPN-сервисам служба не может — инициировать подключение она может только на основании обращения к ней Федеральной службы безопасности (ФСБ) или другого органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Если анонимайзер все же не подключится к ФГИС в течение 30 дней с момента получения требования от Роскомнадзора, то он будет заблокирован сам. О готовности исполнять данный закон публично заявляли только некоторые анонимайзеры с российскими корнями, такие как 2ip и Chameleon, большинство зарубежных сервисов заявили, что такое требование будут игнорировать.

В феврале 2018 года представитель Роскомнадзора говорил РБК, что ни одного обращения от органов оперативно-разыскной деятельности и госбезопасности, касающегося анонимайзеров и VPN-сервисов, к ним на тот момент не поступало. Были ли подобные обращения до настоящего времени, представитель Роскомнадзора не уточнил, но сказал, что в настоящее время в реестре анонимайзеров и VPN нет ни одной записи.

Но кроме VPN-сервисов поправки 2017 года касались и ​поисковых систем. Они также по требованию Роскомнадзора должны подключиться к ФГИС и обеспечить блокировку сайтов. К системе подключились Mail.Ru Group, «Яндекс» и разработанный «Ростелекомом» поисковик «Спутник». Но требование долгое время игнорировала Google. В итоге в декабре 2018-го Роскомнадзор оштрафовал компанию за это. В частности, власти требовали, чтобы Google исключила информацию о суициде и наркотиках, экстремизме и терроризме, а также детскую порнографию и азартные игры. В феврале 2019 года компания выплатила штраф в размере 500 тыс. руб. и вскоре начала блокировать около 70% ссылок на запрещенные ресурсы. Представитель Роскомнадзора тогда заявлял, что ведомство «наладило конструктивный диалог с Google», однако подключилась ли компания к ФГИС, он не уточнял.

Как изменится процесс контроля

Сейчас для проверки того, насколько добросовестно конкретный сервис или поисковик выполняет требование законодательства, необходимо соответствующее задание со стороны Роскомнадзора. После этого сотрудник ГРЧЦ вручную проверяет,выдает ли поисковик или VPN запрещенные в России ресурсы, и пишет отчет, который отправляет в Роскомнадзор. С внедрением системы проверка будет осуществляться автоматически, но также по заданию службы.

Как пояснил исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, большинство VPN-сервисов, особенно западные, отказались блокировать запрещенный в России контент, так как из-за этого пропадет смысл существования VPN. При этом выявлять нарушителей вручную — это очень сложная задача. У поисковиков, по его словам, сложное техническое устройство — они годами учились выдавать нужные ссылки по ключевым словам. «Фактически требуется выполнить задачу, обратную поисковой системе, — по известной ссылке нужно выявить ключевые слова, по которым эта ссылка выдается», — указал он. Представители «Яндекса» и Google отказались от комментариев.

Будет ли система работать

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко считает, что эффективность системы будет зависеть от ее настройки: пока проверки будут точечными, по запросу руководителя Роскомнадзора, как этого требует действующий порядок, даже автоматизированная проверка будет неэффективной. «Но если система автоматически будет проверять поисковую выдачу на такие слова, как «рутрекер» или «наркотики», и при обнаружении фиксировать нарушения, возможно, это будет хорошее подспорье для регулятора», — указал он.

Как пояснил РБК главный аналитик Российской ассоциации электронной коммерции Карен Казарян, изначально в рамках закона «Об информации...» не было предусмотрено средств его реализации. «Сейчас поисковики получают ту же выгрузку запрещенных ресурсов, которую получают и сотовые операторы, — она технически не предназначена для автоматизированной обработки, соответственно, оптимизировать ее для дальнейшего ограничения доступа приходится вручную», — сказал он. По его мнению, написать программное обеспечение, которое бы автоматически блокировало сайты, не очень сложная задача, однако перерабатывать список, который поисковые системы и VPN-сервисы получают от Роскомнадзора, все равно придется вручную. «Сделать систему можно было бы даже дешевле, чем за 25 млн руб., но более рациональным решением было бы правильно вести реестр», — считает он. Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит ​поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Официальный представитель Rocket VPN сообщил РБК, что в компанию с требованием подключиться к реестру и блокировать запрещенные в России сайты из Роскомнадзора не обращались. «Наверное, потому, что у нас основная продвигаемая версия сайта — англоязычная. Если к нам обратятся, мы, скорее всего, выполним их требования, но касаться это будет только серверов, находящихся на территории России», — говорит представитель Rocket VPN. По его мнению, создаваемая Роскомнадзором система мониторинга вряд ли будет успешно работать. «У VPN-провайдеров нет постоянных серверов, они все время меняются, добавляются, удаляются. Как они будут это все отслеживать? Они будут мониторить все время каждый сервер? Это так не работает. Например, считается, что в Китае стоит очень крутая система по мониторингу и блокировке VPN, но ее можно обойти за 5 минут, если знать, куда нажимать, а если не знать, по инструкции за 10 минут. В России лучше точно не смогут сделать», — считает он.​

Авторы: Александра Посыпкина, Мария Истомина, Мария Коломыченко, Евгения Баленко
Теги: Роскомнадзор, VPN, блокировка, интернет-поисковики
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