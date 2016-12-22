Роскомнадзор оштрафовал Google и пообещал проверить Twitter и Facebook

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google за неисполнение российских законов, рассказал глава ведомства Александр Жаров, передает «РИА Новости».

«Оштрафовали Google сегодня на 500 тысяч рублей», — сказал Жаров.

Глава надзорного ведомства напомнил, что с 1 октября вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google к реестру не подключился, подчеркнул он. «Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — добавил он.

По словам Жарова, до конца 2018 года Роскомнадзор также проведет проверку деятельности Twitter и Facebook, чтобы выяснить, соблюдают ли компании российские законы о защите и локализации персональных данных.

О том, что Роскомнадзор намерен оштрафовать Google, стало известно в конце октября. Претензии Роскомнадзора относятся к отказу поисковой сиcтемы подключиться к российской федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.

Реестр запрещенных сайтов действует в России с 2012 года, им ведает Роскомнадзор. Летом этого года российские законодатели приняли закон о штрафах для операторов поисковых систем за выдачу таких ссылок. Документ был подписан президентом в конце июня и вступил в силу с 25 сентября. За нарушение закона гражданам грозят штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридическим лицам — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.