Boeing сообщил о закупке комплектующих для Starliner в Воронеже

Речь идет о преобразователе напряжения, который поставляет для космического корабля Starliner ЗАО «Орбита»

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Американская компания Boeing закупает одно из устройств для своего космического корабля Starliner в России. Как сообщается в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российской ЗАО «Орбита» в Воронеже. Они позволяют Starliner получать электропитание с МКС, когда корабль пристыкован к станции.

«Это проверенное в полетах комплектующее устройство используется нами уже в течение 20 лет», — говорится в заявлении. Механизм позволяет Starliner получать электропитание с МКС во время стыковки. Специально для космического корабля Starliner масса и размеры преобразователя были уменьшены. Устройство было выбрано для обеспечения надежности, указывает Boeing.

Накануне, 21 февраля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что частное предприятие в Воронеже изготавливает агрегаты для американского Starliner. Название компании глава госкорпорации не уточнил. При этом Рогозин отметил, что сам «удивился», когда узнал, что в Воронеже по заказу Boeing делают комплектующие для системы посадки корабля. Сам «Роскосмос» также проводит консультации с Boeing по привлечению своих специалистов. В этом, по словам Рогозина, «нет ничего удивительного».

CST-100 Starliner — пилотируемый космический транспортник многоразового использования. Он разрабатывался компанией Boeing по контракту с NASA для программы развития коммерческих пилотируемых кораблей. 20 декабря Starliner с продуктами для космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) был впервые запущен в космос, однако в итоге аппарату не удалось вовремя выйти на запланированную орбиту. Спустя двое суток корабль при помощи специалистов NASA приземлился на Землю — в пустыню, расположенную в штате Нью-Мексико (США). The Washington Post писала, что эксперты NASA, расследующие неудачный запуск космического Starliner, обнаружили «фундаментальные проблемы" с программным обеспечением компании, которые могли бы привести к «катастрофическим последствиям». Глава одного из департаментов NASA Дуг Ловерро заявил изданию, что связь ошибок кода в Starliner с катастрофами двух Boeing 737 MAX пока не выявлена.