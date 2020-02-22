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Boeing сообщил о закупке комплектующих для Starliner в Воронеже

Речь идет о преобразователе напряжения, который поставляет для космического корабля Starliner ЗАО «Орбита»
Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания Boeing закупает одно из устройств для своего космического корабля Starliner в России. Как сообщается в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российской ЗАО «Орбита» в Воронеже. Они позволяют Starliner получать электропитание с МКС, когда корабль пристыкован к станции.

«Это проверенное в полетах комплектующее устройство используется нами уже в течение 20 лет», — говорится в заявлении. Механизм позволяет Starliner получать электропитание с МКС во время стыковки. Специально для космического корабля Starliner масса и размеры преобразователя были уменьшены. Устройство было выбрано для обеспечения надежности, указывает Boeing.

Накануне, 21 февраля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что частное предприятие в Воронеже изготавливает агрегаты для американского Starliner. Название компании глава госкорпорации не уточнил. При этом Рогозин отметил, что сам «удивился», когда узнал, что в Воронеже по заказу Boeing делают комплектующие для системы посадки корабля. Сам «Роскосмос» также проводит консультации с Boeing по привлечению своих специалистов. В этом, по словам Рогозина, «нет ничего удивительного».

CST-100 Starliner — пилотируемый космический транспортник многоразового использования. Он разрабатывался компанией Boeing по контракту с NASA для программы развития коммерческих пилотируемых кораблей. 20 декабря Starliner с продуктами для космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) был впервые запущен в космос, однако в итоге аппарату не удалось вовремя выйти на запланированную орбиту. Спустя двое суток корабль при помощи специалистов NASA приземлился на Землю — в пустыню, расположенную в штате Нью-Мексико (США). The Washington Post писала, что эксперты NASA, расследующие неудачный запуск космического Starliner, обнаружили «фундаментальные проблемы" с программным обеспечением компании, которые могли бы привести к «катастрофическим последствиям». Глава одного из департаментов NASA Дуг Ловерро заявил изданию, что связь ошибок кода в Starliner с катастрофами двух Boeing 737 MAX пока не выявлена.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Руководство американской корпорации признало, что обе трагедии были следствием сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе. Впоследствии эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена, а от лайнеров данной серии отказались несколько стран, включая Россию.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Boeing
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