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NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС). Об этом рассказал директор NASA Джим Брайденстайн на пресс-конференции в Центре космических полетов имени Кеннеди. Ее трансляция велась в YouTube-канале NASA.

На вопрос, планируется ли стыковка корабля с МКС, Брайденстайн ответил, что сейчас этот вопрос снят с повестки дня. Он подтвердил свои ранее сказанные слова, что нештатная ситуация на Starline была вызвана сбоем в системе подсчета полетного времени.

Из-за сбоя корабль израсходовал больше топлива, чем предполагалось, — таким образом система пыталась сохранить точную позицию на орбите. Брайденстайн рассказал, что к тому времени, когда в NASA поняли, в чем заключалась проблема, корабль израсходовал столько топлива, что вряд ли бы смог добраться до МКС.

По словам директора NASA, решение отменить полет Starliner к МКС было продиктовано необходимостью безопасно вернуть корабль на полигон White Sands в США.

20 декабря новейший американский космический корабль CST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, успешно стартовал к МКС с космодрома в штате Флорида. При выходе корабля на орбиту возникла нештатная ситуация. Позднее выяснилось, что ее причиной стал сбой в системе подсчета полетного времени.

CST-100 Starliner создан в рамках заключенного в 2015 году контракта NASA с компанией Boeing. В августе 2018 года управление назвало имена астронавтов, которые первыми полетят на этом корабле.

Теги: NASA, космос
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