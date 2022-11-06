В ООН призвали Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал нового владельца американской компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в одноименной социальной сети. Открытое письмо опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Соблюдение наших общих прав должно определять пределы использования и эволюции платформы. Иначе говоря, я призываю вас обеспечить то, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - говорится в послании.

Тюрк добавил, что обеспокоенность УВКПЧ вызывает увольнение Маском значительной части сотрудников Twitter. По словам верховного комиссара, эти сотрудники отвечали за контроль над соблюдением прав человека и правил этики.

После того как Илон Маск купил Twitter за $44 млрд, в компании произошел ряд изменений. В частности, Маск уволил половину сотрудников. Компания заявила, что это в меньшей степени затронуло команды, ответственные за защиту от дезинформации, сообщает Reuters. Агентство, ссылаясь на публикации в «Твиттере» сотрудников компании пишет, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды.

В то же время телеканал NBC со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании передает, что сокращения «нанесли удар» именно по этим отделам. Сокращения команды, занимающейся защитой от дезинформации, вызывает наибольшие опасения в США из-за предстоящих выборов в конгресс, рассказали телеканалу два бывших сотрудника и один нынешний работник компании.