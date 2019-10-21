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Вексельберг назвал катастрофическим отставание в сфере суперкомпьютеров
По словам председателя совета директоров Фонда «Сколково», от США и Китая Россия в этом вопросе уже отстает в десятки раз
Виктор Вексельберг на Московском международном форуме «Открытые инновации» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия все сильнее отстает от своих конкурентов в сфере суперкомпьютеров, заявил председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг в интервью телеканалу РБК. По его словам, это отставание уже можно назвать катастрофическим.

«Мы начинаем катастрофически отставать от наших конкурентов в мире. Я бы хотел бы подчеркнуть — катастрофически. Если интеллектуально, если с точки зрения разработки программных продуктов, алгоритмов, создания определенного софта мы соответствуем сегодня международному уровню, то по количеству суперкомпьютеров мы очень сильно отстаем. Как по мощности самих компьютеров, так и по их количеству», — сказал Вексельберг, по словам которого от США и Китая Россия в этой сфере отстает уже в десятки раз.

В опубликованном в июне 2019 года рейтинге 500 наиболее мощных суперкомпьютеров мира Top500 осталось всего два российских — «Ломоносов-2» из МГУ и СуперЭВМ главного вычислительного центра Росгидромета. В рейтинге они занимают 93-е и 364-е места соответственно. При этом Китаю в рейтинге принадлежат 220 позиций, а США — 116. Уступая Китаю по общей численности суперкомпьютеров, США превосходят его по средней мощности. Для сравнения в первой двадцатке рейтинга американских машин девять (1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14 и 19-е места), а китайских — два (третье и четвертое места).

По словам Вексельберга, создание в России технической базы, поддерживающей реализацию программы искусственного интеллекта, должно стать одной из «приоритетнейших» задач.

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К числу вопросов, требующих решения в рамках реализации в стране программы развития искусственного интеллекта, Вексельберг отнес также воспитание многочисленных специалистов, создание законодательной среды, которая адекватно бы отражала стоящие перед отраслью вызовы, а также увеличение финансирования.

«Последнее, но неизбежное и необходимое, это деньги. По программе это порядка 90 млрд руб. у нас на пятилетие. Наши конкуренты тратят примерно тот же порядок цифр, но только в другой валюте. Поэтому денег от государства будет недостаточно, и это вопрос привлечения частного капитала. И не только российского и не столько российского», — отметил Вексельберг.

В сентябре 2017 года Вексельберг говорил, что подконтрольная ему группа «Ренова» намерена занять лидирующие позиции в России в области интернета вещей и искусственного интеллекта. В 2018 году Вексельберг вновь заявил о важности инвестиций в высокотехнологический сектор, в то, что связано с цифровой экономикой. «Мы верим в это направление и считаем, что это потенциал роста производительности труда, без которого нельзя никак обойтись», — сказал он.

В июне 2019 года Вексельберг сообщил РБК, что вопросы развития искусственного интеллекта планируется выделить в отдельную госпрограмму. «Я знаю, что будет обсуждаться этот вопрос на самом высоком уровне. Быстрее, быстрее, активнее, скорее, чтобы мы не отстали от наших западных коллег в этом вопросе», — говорил тогда Вексельберг.

В мае того же года президент России Владимир Путин сказал, что страна, у которой будет монополия в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Виктор Вексельберг, искусственный интеллект
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