Вексельберг назвал катастрофическим отставание в сфере суперкомпьютеров

По словам председателя совета директоров Фонда «Сколково», от США и Китая Россия в этом вопросе уже отстает в десятки раз

Виктор Вексельберг на Московском международном форуме «Открытые инновации» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия все сильнее отстает от своих конкурентов в сфере суперкомпьютеров, заявил председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг в интервью телеканалу РБК. По его словам, это отставание уже можно назвать катастрофическим.

«Мы начинаем катастрофически отставать от наших конкурентов в мире. Я бы хотел бы подчеркнуть — катастрофически. Если интеллектуально, если с точки зрения разработки программных продуктов, алгоритмов, создания определенного софта мы соответствуем сегодня международному уровню, то по количеству суперкомпьютеров мы очень сильно отстаем. Как по мощности самих компьютеров, так и по их количеству», — сказал Вексельберг, по словам которого от США и Китая Россия в этой сфере отстает уже в десятки раз.

В опубликованном в июне 2019 года рейтинге 500 наиболее мощных суперкомпьютеров мира Top500 осталось всего два российских — «Ломоносов-2» из МГУ и СуперЭВМ главного вычислительного центра Росгидромета. В рейтинге они занимают 93-е и 364-е места соответственно. При этом Китаю в рейтинге принадлежат 220 позиций, а США — 116. Уступая Китаю по общей численности суперкомпьютеров, США превосходят его по средней мощности. Для сравнения в первой двадцатке рейтинга американских машин девять (1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14 и 19-е места), а китайских — два (третье и четвертое места).

По словам Вексельберга, создание в России технической базы, поддерживающей реализацию программы искусственного интеллекта, должно стать одной из «приоритетнейших» задач.