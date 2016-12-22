Глава «Реновы» сообщил о планах вдвое увеличить инвестиции в 2018 году

Группа «Ренова» собирается увеличить инвестиции в 2018 году почти вдвое по сравнению с уровнем 2017 года, до 100 млрд руб. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил глава холдинга Виктор Вексельберг, передает ТАСС.

По его словам, в прошлом году «Ренова» увеличила объем инвестиций по сравнению с 2016 годом практически на 50%, с 36 млрд до более чем 50 млрд руб. ​«Перспектива роста, которая заложена у нас на 2018 год, предполагает даже удвоение этих цифр, мы запланировали себе цифры инвестиций порядка 100 млрд руб.», — отметил Вексельберг.

По его словам, группа продолжает вкладывать средства в традиционную и альтернативную энергетику и в инфраструктурные проекты, также открываются перспективы в области сельского хозяйства. Вместе с тем глава «Реновы» подчеркнул важность инвестиций в высокотехнологический сектор, в то, что связано с цифровой экономикой. «Мы верим в это направление и считаем, что это потенциал роста производительности труда, без которого нельзя никак обойтись», — сказал он.

Вексельберг добавил, что в группе «Ренова» было создано направление компаний «Цифра», которое занимается вопросами промышленного интернета, искусственного интеллекта, а также работает с большими объемами данных. «Экономика верит в инновации. Если будет реально реализована программа цифровой экономики, то я думаю, что у нас будет заложен существенный потенциал роста во всех отраслях», — заключил он.

В сентябре 2017 года Вексельберг заявил, что «Ренова» намерена занять лидирующие позиции в России в области интернета вещей и искусственного интеллекта. На это компания запланировала инвестировать 6 млрд руб.