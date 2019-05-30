Путин назвал условие для превращения страны во властелина мира

Путин назвал условие для превращения страны во властелина мира

Властелином мира станет страна, у которой будет монополия в сфере искусственного интеллекта, считает Путин. И Россия, по его словам, должна обеспечить здесь свой технологический суверенитет

Президент России Владимир Путин заявил о важности развития искусственного интеллекта, передает ТАСС. «Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — сказал он.

Глава государства отметил, что борьба за технологическое лидерство, в том числе в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем для глобальной конкуренции. «Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте», — указал он.

Путин напомнил, что многие страны уже приняли свои стратегии искусственного интеллекта. «И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта», — сказал он и добавил, что это важнейшее условием состоятельности российского бизнеса, экономики, безопасности, обороноспособности и качества жизни людей.