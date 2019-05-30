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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Путин назвал условие для превращения страны во властелина мира
Властелином мира станет страна, у которой будет монополия в сфере искусственного интеллекта, считает Путин. И Россия, по его словам, должна обеспечить здесь свой технологический суверенитет

Президент России Владимир Путин заявил о важности развития искусственного интеллекта, передает ТАСС. «Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — сказал он.

Глава государства отметил, что борьба за технологическое лидерство, в том числе в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем для глобальной конкуренции. «Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте», — указал он.

Политика
Медведев сравнил изменения при цифровизации с крушением Советского Союза

Путин напомнил, что многие страны уже приняли свои стратегии искусственного интеллекта. «И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта», — сказал он и добавил, что это важнейшее условием состоятельности российского бизнеса, экономики, безопасности, обороноспособности и качества жизни людей.

Бизнес
Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

В 2017 году Путин говорил, что развитие искусственного интеллекта не только открывает новые возможности, но и создает миру новые угрозы. Он также указывал, что если Россия станет лидером в этой сфере, то будет «делиться со всем миром», как делится атомными и ядерными технологиями.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье «Россия-2024: стратегия социально-экономического развития» писал, что в скором времени речь может пойти о разделении истории на до и после искусственного интеллекта. Он также указывал, что изменения, которые принесли информационно-коммуникационные технологии, в определенной мере сопоставимы по интенсивности с крушением СССР.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Путин, искуственный интеллект
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