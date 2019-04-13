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За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
В субботу исполнился ровно год с тех пор, как Таганский районный суд постановил заблокировать на территории России Telegram. Однако за это время мессенджер не только остался в тройке популярных, но нарастил в России свою аудиторию
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Мессенджер Telegram, несмотря на блокировку, остается в России третьим по популярности мобильным приложением для обмена сообщениями после WhatsApp и Viber, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Согласно им рост аудитории Telegram в России наблюдается с сентября прошлого года. До этого скачок аудитории мессенджера произошел апреле 2018-го, когда столичный Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram на территории России. Сервис тогда отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. После этого мессенджер стал использовать встроенные методы обхода блокировок, а Роскомнадзор — вносить в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов облачных провайдеров, в том числе Amazon Web Services и Google Cloud. Часть из них Telegram использовал, чтобы, несмотря на запрет, продолжить работу в России.

До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2,2 млн жителей крупных городов в возрасте 12–64 лет. Однако уже в апреле 2018-го, согласно расчетам экспертов, аудитория Telegram выросла до 3,7 млн. Примерно столько же постоянных пользователей было у приложения в следующем месяце (3,6 млн).

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Летом у Telegram, а также других, более востребованных, чем он, мессенджеров наблюдался спад. Аудитория Telegram в июне 2018-го снизилась до 2,9 млн человек.

Тем не менее уже с сентября того же года количество постоянных пользователей сервиса снова стало увеличиваться. В ноябре прошлого года Telegram установил рекорд: за этот месяц его аудитория в России превысила 4 млн человек в день. В целом за прошлый год ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в городах 100+ выросла более чем в полтора раза.

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Аудитория заблокированного Telegram приблизилась к рекордным показателям

Согласно последним доступным данным Mediascope, в феврале 2019-го ежедневная аудитория мессенджера достигла уже 4,4 млн пользователей. 14 марта основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что тогда за сутки у сервиса появились 3 млн новых пользователей.

Кроме того, увеличилось и число подписчиков у популярных Telegram-каналов. Так, на канал «Давыдов.Индекс» в феврале 2018-го были подписаны 90,6 тыс. пользователей, а спустя год — уже 232,3 тыс. Аудиторию, по данным специалистов «Медиалогии», за год также увеличил канал Mash (она выросла почти в полтора раза, до 523,8 тыс. подписчиков). О росте аудитории РБК также рассказали владельцы и администраторы каналов «Сталингулаг», «Банкста» и «Незыгарь». Последний, по собственным данным, получил за год блокировки более 94 тыс. новых подписчиков.

Среднее время пользования сервисом, по данным аналитиков, за прошедший год осталось на прежнем уровне. И в октябре 2017-го, и в апреле 2018-го, и в феврале 2019-го это были в среднем семь минут в день.

В общем, по информации Mediascope, ежемесячная аудитория Telegram в российских городах с населением от 100 тыс. человек в 2019 году оценивается в 10,9 млн человек, у Viber — 21,1 млн пользователей в месяц, у WatsApp — 31,6 млн. Четвертое и пятое место в этом списке между собой делят Skype и Facebook Messenger (по 5,2 млн человек).

Подробности — в материале РБК «Кризисный мессенджер».

Авторы: Сергей Соболев, Евгения Маляренко
Теги: Telegram, Роскомнадзор, мессенджеры
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