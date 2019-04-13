За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров

В субботу исполнился ровно год с тех пор, как Таганский районный суд постановил заблокировать на территории России Telegram. Однако за это время мессенджер не только остался в тройке популярных, но нарастил в России свою аудиторию

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Мессенджер Telegram, несмотря на блокировку, остается в России третьим по популярности мобильным приложением для обмена сообщениями после WhatsApp и Viber, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Согласно им рост аудитории Telegram в России наблюдается с сентября прошлого года. До этого скачок аудитории мессенджера произошел апреле 2018-го, когда столичный Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram на территории России. Сервис тогда отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. После этого мессенджер стал использовать встроенные методы обхода блокировок, а Роскомнадзор — вносить в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов облачных провайдеров, в том числе Amazon Web Services и Google Cloud. Часть из них Telegram использовал, чтобы, несмотря на запрет, продолжить работу в России.

До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2,2 млн жителей крупных городов в возрасте 12–64 лет. Однако уже в апреле 2018-го, согласно расчетам экспертов, аудитория Telegram выросла до 3,7 млн. Примерно столько же постоянных пользователей было у приложения в следующем месяце (3,6 млн).

Летом у Telegram, а также других, более востребованных, чем он, мессенджеров наблюдался спад. Аудитория Telegram в июне 2018-го снизилась до 2,9 млн человек.