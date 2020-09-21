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Минцифры предложило запретить скрывать имя интернет-страниц или сайтов

Минцифры предлагает запретить стандартные протоколы шифрования в интернете, с помощью которых на сайтах шифруется важная информация — пароли, банковские переводы и т.д. На таких протоколах работают интернет-банки и Google Chromе
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта. Это следует из подготовленных министерством поправок в «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», опубликованных на портале проектов нормативно-правовых актов Regulation.gov.ru.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, применение алгоритмов и методов шифрования может снизить эффективность использования существующих систем блокировки сайтов, что затруднит выявление информации с запрещенным в России контентом. По оценкам Минцифры, растет количество маскирующих протоколов, позволяющих скрыть фактические сетевые адреса устройств от внешних систем и протоколов шифрования. «Все большее распространение получают протоколы с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS) (криптографические протоколы, которые обеспечивают защищенную передачу данных в интернете. — РБК)», — указано в пояснительной записке.

Применение этих алгоритмов и методов шифрования может снизить эффективность существующих систем фильтрации трафика, что затруднит блокировку запрещенных в России ресурсов. В документе также отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение решения Совета безопасности России от 4 декабря 2019 года в целях противодействия распространению противоправной информации в интернете.

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В случае нарушения запрета предлагается приостанавливать работу интернет-ресурса с запрещенными протоколами шифрования.

Кого могут коснуться изменения

Важная информация в интернете, например, сведения о платежах в интернет-банках, обычно передается в зашифрованном виде, поэтому существует определенный набор протоколов, которые шифруют содержимое запроса на сайте, чтобы защитить эту информацию от перехвата, объясняет гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Наиболее распространенный протокол шифрования — это TSL. Подобными протоколами используются в интернет-банках, сервисах электронной коммерции, сервисах для операционных систем Android и iOS. TLS используется даже на сайте Госуслуг, если заходить на него через [браузер] Google Chrome. Однако побочный эффект подобного шифрования в том, что сервисы по фильтрации трафика не могут увидеть, на какие конкретно сайты отправляется информация, и блокировать, если вдруг на них оказывается запрещенный контент», — объясняет Казарян.

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Основная цель подобных протоколов — обеспечить приватность пользователя и защитить от атак по принципу «человек посередине» (пользователя перенаправляют на вредоносный сайт, который выглядит как сайт-близнец желаемого ресурса, но создан мошенниками; введенные на таком вредоносном сайте логины, пароли и пр. становятся известны злоумышленникам. — РБК), поэтому полный отказ от них с точки зрения обеспечения информационной безопасности сомнителен, считает ведущий аналитик Infosecurity (входит в Softline) Александр Вураско. Он, однако, признает, что подобные протоколы шифрования существенно затрудняют блокирование запрещенных в России ресурсов.

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

По словам независимого эксперта Алексея Семеняки, из-за блокировки указанных протоколов могут перестать работать зарубежные сервисы электронной почты, сервисы по покупке авиа- и ж\д билетов, а также видеосервисы вроде YouTube, поскольку они, как правило, используют защищенные методы соединения. Также шифруется вся финансовая информация, соответственно, перестанут работать, например, биржевые сервисы.

Заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Павел Меньшиковов подтвердил, что подобные протоколы шифрования используются в цифровом банкинге. Он также заявил, что использование протоколов шифрования — принятая мировая практика и поиск альтернативы не может быть задачей, решаемой в пределах одной страны, это задача для всего интернет-сообщества. «Подобные инициативы должны отталкиваться и от рынка программного обеспечения, софта, самих цифровых устройств. Как правило, даже переход от одного протокола шифрования к протоколу следующего уровня становится причиной проблем у владельцев старых телефонов, которые его просто не поддерживают», — объясняет Меньшиков. Подобные решения должны приниматься с учетом позиций лидеров по производству электронных устройств и программного обеспечения, убежден он.

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«Сейчас протокол TLS 1.3 является стандартной частью веб-серверов, она изначально заложена в них, никто специально ее не включает. Поэтому он используется в большинстве сайтов», — отметил Семеняка. В случае запрета владельцам серверов пришлось бы блокировать использование такого шифрования на сайте, но вероятность, что все компании прислушаются к требованиям властей, по его мнению, очень мала. «Фактически это отказ от большей защищенности и анонимности. Кроме того, это негативно скажется на скорости загрузки элементов сайта», — считает Семеняка. По его словам, реализовать и поддерживать запрет этих протоколов для России сравнительно дорого — для этого необходимо заводить отдельный экземпляр веб-сервера, делать отдельную конфигурацию и в зависимости от того, из какой страны пришел пользователь, перенаправлять на ту или иную версию сайта.

РБК направил запрос в Минцифры и Роскомнадзор.

Авторы
Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Евгения Чернышова
Минкомсвязь кибербезопасноть Интернет
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