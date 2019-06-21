ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,25 +0,36 EUR Бирж. 71,61 +0,58 Brent 64,94 +1,18% USD Нал. 63,76 62,94 EUR Нал. 72,09 71,20 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1321 +0,0032 BTC/USD Бирж. 9 817,78 +260,58 IMOEX 2 759,03 -0,76% RTSI 1 374,24 -1,22% DJIA 26 753,17 +0,94% Nasdaq 8 051,34 +0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,71%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,05%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,71%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,05%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 12:52
Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах Бизнес, 16:28 Трамп объяснил отмену удара по Ирану нежеланием убивать 150 человек Политика, 16:27 Страховка на все случаи жизни. Дайджест иностранных СМИ Pro, 16:25 ЦОДД обратился к московским водителям с предупреждением из-за жары Бизнес, 16:21 «Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России Политика, 16:17 Правительство ограничило зарубежным клиникам работу с донорской кровью Общество, 16:17 В банкротстве «Кристалл-Лефортово» нашли признаки сговора Бизнес, 16:13 Число задержанных участников столкновений в Тбилиси превысило 300 Общество, 16:10 РЭЦ провел вебинар по вопросам либерализации валютного контроля​ Пресс-релиз, 16:05 Даниил Квят стартует на Гран-при Франции с последней позиции Спорт, 16:03 Иран опроверг сообщения о письме Трампа с угрозой нанести удар Политика, 16:00 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 и 80 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 15:59 Организатор ассамблеи с российским депутатом в Грузии покинул парламент Политика, 15:57 К тушению лесного пожара в Подмосковье привлекли авиацию Общество, 15:57
Финансы ,  
0 
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Нарушения не критические, но в любой момент они могут стать серьезными, если руководители банков закроют на них глаза и ничего не станут предпринимать, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, который организовал Сбербанк, сообщает ТАСС.

«В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения», — сказала она.

Руководитель финансового регулятора отметила, что обнаруженные проблемы нельзя назвать критическими, но в любой момент они могут стать серьезными, если с ними не работать.

На вопрос, видит ли Центробанк риски в кибербезопасности финансовых институтов в стране, Набиуллина призналась, что чувствует по этому поводу озабоченность.

«Ощущение риска возникает от того, что, мне кажется, мы не доосознаем этот риск, явно не доосознаем этот риск, — ответила она. — Есть некоторое легкомысленное отношение, потому что цифры в финансовом секторе в целом показывают достаточно благополучную ситуацию».

Технологии и медиа
Почему банки оказались не готовы к атакам хакеров

Глава Центробанка указала, что зачастую руководители банков и компаний скидывают ответственность за киберриски на менеджеров.

«Это не техническая проблема, это проблема управления киберрисками, и здесь у нас есть вопросы. Мы не научились управлять киберрисками, у нас законодатели тоже осознают этот риск, я не хочу сказать, что у нас там ничего не делали», — сказала она.

Например, уточнила Набиуллина, с прошлого года у регулятора появились полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами и контролировать выполнение ими требования по кибербезопасности.

Финансы
ЦБ ужесточил требования к банкам по защите от киберугроз

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для защиты всех элементов современных систем нужно «не только иметь какую-то очень мощную компетенцию внутри, но для этого нужна очень серьезная кооперация». Он добавил, что кибербезопасность является огромной проблемой, которая должна делать руководителей крупных компаний параноиками.

Общество
Греф сообщил о влиянии кибербезопасности на сон

Месяц назад ЦБ объявил об ужесточении требований по защите средств банков и их клиентов от киберпреступников: если раньше кредитные организации должны были обеспечивать информационную безопасность только при проведении операций по переводу денег, то теперь под это требование подвели еще и процедуры по привлечению вкладов.

По данным киберкриминалистов из компании Group-IB, 74% российских банков не готовы к атакам хакеров. Причину они видят в низком уровне организации защиты. Кибератаки на финансовую сферу с лета 2017 по лето 2018 года нанесли порядка 3 млрд руб. ущерба, подсчитали они.

Автор: Анна Трунина
Теги: Центробанк, Эльвира Набиуллина, кибербезопасность, российские банки, хакеры
Материалы по теме
СМИ узнали о кибератаках США на российские банки, энергетику и транспорт
Технологии и медиа
ЦБ ужесточил требования к банкам по защите от киберугроз
Финансы
Эксперты назвали главные угрозы кибербезопасности
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter