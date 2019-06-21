ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Нарушения не критические, но в любой момент они могут стать серьезными, если руководители банков закроют на них глаза и ничего не станут предпринимать, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, который организовал Сбербанк, сообщает ТАСС.

«В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения», — сказала она.

Руководитель финансового регулятора отметила, что обнаруженные проблемы нельзя назвать критическими, но в любой момент они могут стать серьезными, если с ними не работать.

На вопрос, видит ли Центробанк риски в кибербезопасности финансовых институтов в стране, Набиуллина призналась, что чувствует по этому поводу озабоченность.

«Ощущение риска возникает от того, что, мне кажется, мы не доосознаем этот риск, явно не доосознаем этот риск, — ответила она. — Есть некоторое легкомысленное отношение, потому что цифры в финансовом секторе в целом показывают достаточно благополучную ситуацию».