ФАС обсуждала идею блокировки сайтов цифровых монополистов

При подготовке новой версии так называемого Пятого антимонопольного пакета — поправок в закон «О защите конкуренции» и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые должны регулировать монополистов на новых цифровых рынках — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с экспертами и представителями бизнес-сообщества рассматривала в том числе возможность блокировки в России цифровой платформы или сайта нарушителя. Об этом РБК рассказал замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

По его словам, они рассматривали несколько вариантов санкций за нарушения требований антимонопольного законодательства. «В результате обсуждения было принято решение о редакции законопроекта только в части удвоения штрафных санкций в отношении цифровых платформ в тех случаях, когда они пренебрегают требованиями антимонопольного законодательства и повторно злостно не исполняют законные предписания антимонопольного органа», — передал Пузыревский через пресс-службу ФАС. По его словам, поскольку цифровые монополии, как правило, имеют глобальный характер, последствия от их нарушений «могут существенно нарушать экономические процессы и права большого количества пользователей».

ФАС разрабатывает Пятый антимонопольный пакет несколько лет. Как рассказывали РБК собеседники на ИТ-рынке, в последней версии документа, которую ведомство недавно отправило на согласование в различные ведомства и профильным ассоциациям, предложено внести изменения в КоАП об увеличении штрафов для компаний, оштрафованных ранее за нарушение антимонопольного законодательства и получивших предписание прекратить нарушения антимонопольного законодательства, правил недискриминационного доступа к товарам, услугам или работам, а также восстановить конкуренцию, но не выполнивших его. Такие компании предлагается штрафовать еще раз на сумму в два раза больше первого штрафа. При этом сумма нового штрафа не может быть меньше 100 тыс. руб. и больше одной пятидесятой от выручки компании-нарушителя за год, предшествующий нарушению.

Сейчас максимальный размер штрафа за нарушения, связанные с предписаниями ФАС, составляет 500 тыс. руб. Но, как говорилось в пояснительной записке к документу, такой размер не обеспечивает исполнения предписаний. В качестве примера в документе приводилось дело Google. В сентябре 2015 года служба признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением за то, что, являясь владельцем операционной системы Android, Google запрещала производителям мобильных устройств предустанавливать на них конкурирующие приложения, в частности, поиск от «Яндекса». ФАС оштрафовала американскую компанию и выдала предписание, но, чтобы заставить исполнить его, ведомству пришлось обращаться в суд.

Как пояснил Пузыревский, в рамках Пятого антимонопольного пакета ФАС предлагает в первую очередь решить вопрос о правилах применения антимонопольного законодательства в деятельности цифровых платформ, запретив различные формы злоупотреблений. «Цифровизация экономики кроме благ несет в себе и риски, связанные с монополизацией товарных рынков, возможностью злоупотребления рыночной властью со стороны «цифровых гигантов» в ущерб интересам потребителей, — отметил замруководиля ФАС. — В настоящее время рост экономической власти цифровых платформ требует от законодателей не только в России, но и в других странах определиться с правилами и требованиями к их деятельности».