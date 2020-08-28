Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 27 авг, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 27 авг, 13:51
РБК Pro: как относиться к переездам сотрудников на удаленке Pro, 09:06 В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку для приемных семей Общество, 08:42 Вильфанд пообещал температуру выше нормы в последний день лета в Москве Общество, 08:36 Хиллари Клинтон отреагировала на бойкот баскетболистами матчей НБА Спорт, 08:30 Премьер-министр Японии решил уйти в отставку Политика, 08:21 Маск связал задержание россиянина c подготовкой кибератаки на Tesla Политика, 08:16 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 августа Общество, 08:06 Бизнес на убой: как COVID-19 истребляет локальные фермы США — Bloomberg Pro, 08:04 Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter Общество, 07:58 Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США заявил о «сотрудничестве с ГРУ» Политика, 07:46 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:44 Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии Общество, 07:37 В Подмосковье зафиксировали несезонный интерес к аренде дач Бизнес, 07:00 В Иркутской области нашли подозреваемых в убийстве 13-летней давности Общество, 06:59
Политика ,  
0 

Маск связал задержание россиянина c подготовкой кибератаки на Tesla

Глава Tesla Илон Маск подтвердил сообщения о кибератаке, которую якобы готовил россиянин Егор Крючков. Тот предложил $1 млн сотруднику одной из американских компаний, чтобы внедрить вредоносное ПО в ее компьютерную сеть
Tesla TSLA Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Объектом атаки, которую якобы готовил россиянин Егор Крючков, был завод Tesla в Неваде, написал в Twitter основатель и гендиректор компании Илон Маск.

Крючкова арестовали в США 22 августа. По версии Минюста, 27-летний россиянин предлагал $1 млн сотруднику некой компании из Невады, чтобы внедрить в ее компьютерную сеть вредоносное программное обеспечение.

Маск отреагировал на статью портала Teslarati. В ней говорилось, что не названной Минюстом компанией был завод Tesla в Неваде. Ее сотрудник отказался от предложенных денег и обратился в ФБР.

«Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск.

Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки
Политика
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

По информации Минюста США, 27-летний Крючков пытался подкупить сотрудника американской компании из Невады в период с 15 июля по 22 августа. Загрузка вредоносного ПО в компьютерную систему предприятия позволила бы ему и его сообщникам получить беспрепятственный доступ к данным компании, указали в ведомстве.

На прошлой неделе с Крючковым связались сотрудники ФБР, после чего он пытался покинуть США. 22 августа его задержали.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

В посольстве России в США сообщили, что дипломатам известно об аресте Крючкова. «В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», — заявили в дипмиссии.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Илон Маск, Tesla, киберпреступления
Материалы по теме
В Совбезе возложили ответственность за 75% всех кибератак в мире на США
Политика
ФРГ назвала сроки санкций за кибератаки россиян на бундестаг
Политика
Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter