Маск связал задержание россиянина c подготовкой кибератаки на Tesla

Глава Tesla Илон Маск подтвердил сообщения о кибератаке, которую якобы готовил россиянин Егор Крючков. Тот предложил $1 млн сотруднику одной из американских компаний, чтобы внедрить вредоносное ПО в ее компьютерную сеть

Илон Маск (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Объектом атаки, которую якобы готовил россиянин Егор Крючков, был завод Tesla в Неваде, написал в Twitter основатель и гендиректор компании Илон Маск.

Крючкова арестовали в США 22 августа. По версии Минюста, 27-летний россиянин предлагал $1 млн сотруднику некой компании из Невады, чтобы внедрить в ее компьютерную сеть вредоносное программное обеспечение.

Маск отреагировал на статью портала Teslarati. В ней говорилось, что не названной Минюстом компанией был завод Tesla в Неваде. Ее сотрудник отказался от предложенных денег и обратился в ФБР.

«Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск.