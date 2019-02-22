Space X запустила ракету с лунным аппаратом

Falcon 9 доставила на орбиту аппарат «Берешит», созданный израильской некоммерческой организацией Spaceil. Зонд должен совершить посадку на Луну 11 апреля

Кадр из трансляции компании SpaceX (Фото: SpaceX / Twitter)

Компания Space X Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Каннаверал. Она вывела в космос индонезийский коммуникационный спутник ​Nusantara Satu и израильский лунный аппарат «Берешит». Трансляция запуска велась на сайте компании.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на морской платформе. тем временем вторая ступень доставила в космос оба аппарата. Первым был развернут зонд «Берешит», начавший самостоятельный полет к Луне. После этого был запущен на орбиту индонезийский спутник.

Зонд «Берешит» был разработан частной израильской компанией Spaceil. Задача аппарата — участие в конкурсе на премию фонда инноваций X-Prize и компании Google. Старт конкурса Google Lunar X PRIZE был объявлен в 2007 году. Его победителем станет команда, которая первой создаст и отправит на Луну луноход, который сможет совершить мягкую посадку на спутник, проехать не менее 500 м и передать на Землю изображения поверхности Луны. В Google и X-Prize объяснили, что конкурс призван стимулировать развитие частного освоения космоса. Размер главного приза составлял $20 млн.

Компания Spaceil подтвердила, что лунный зонд «Берешит» функционирует и направляется к Луне. Как пишет Jerusalem Post, на аппарат должен совершить посадку на Луну 11 апреля. Размер космического корабля, несущего зонд к Луне, составляет 1,5 м на 2 м, весит он 600 кг. Общая стоимость его создания превысила размер премии и составляет $100 млн. Зонд строился на частные пожертвования, часть средств вложило Израильское космическое агентство.