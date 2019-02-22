Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,57 -0,06 EUR Бирж. 74,31 -0,16 Brent 66,93 0,95% USD Нал. 66,39 64,88 EUR Нал. 74,96 73,61 USD ЦБ 65,54 -0,32 EUR ЦБ 74,30 -0,39 EUR/USD 1,1334 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 021,90 11,90 IMOEX 2 470,23 -0,71% RTSI 1 188,60 -0,49% DJIA 25 850,63 -0,40% Nasdaq 7 459,71 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 65,54 (-0,32) Quote, 21 фев, 12:57
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 74,3 (-0,39) Quote, 21 фев, 12:57
Space X запустила ракету с лунным аппаратом Технологии и медиа, 06:23 Самопровозглашенный президент Венесуэлы подписал первый указ Политика, 06:22 Телерейтинг послания президента в Москве стал самым низким с 2013 года Общество, 05:54 Ford решил проверить показатели вредных выбросов своих автомобилей Бизнес, 05:34 США сообщили о решении оставить в Сирии «миротворческий контингент» Политика, 05:12 В Минпросвещения ответили на замечания о формировании перечня учебников Общество, 04:38 В составе ВДВ появится новая дивизия Общество, 04:12 Порошенко назвал Малевича «великим художником украинского авангарда» Общество, 04:04 В Крыму назвали дату проезда первого пассажирского поезда по мосту Общество, 03:34 Захарова исключила новые провокации в Керченском проливе Общество, 02:58 Приехавшая с гробом к правительству женщина отказалась от помощи властей Общество, 02:19 Запуск спутников OneWeb отложили из-за неполадок при полете с Байконура Технологии и медиа, 02:19 В Сирии нашли массовые захоронения тысяч жертв «Исламского государства» Общество, 02:00 Историк раскрыл содержание дневника Малиновского о поражениях в ВОВ Общество, 01:49
Технологии и медиа ,  
0 
Space X запустила ракету с лунным аппаратом
Falcon 9 доставила на орбиту аппарат «Берешит», созданный израильской некоммерческой организацией Spaceil. Зонд должен совершить посадку на Луну 11 апреля
Кадр из трансляции компании SpaceX (Фото: SpaceX / Twitter)

Компания Space X Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Каннаверал. Она вывела в космос индонезийский коммуникационный спутник ​Nusantara Satu и израильский лунный аппарат «Берешит». Трансляция запуска велась на сайте компании.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на морской платформе. тем временем вторая ступень доставила в космос оба аппарата. Первым был развернут зонд «Берешит», начавший самостоятельный полет к Луне. После этого был запущен на орбиту индонезийский спутник.

Зонд «Берешит» был разработан частной израильской компанией Spaceil. Задача аппарата — участие в конкурсе на премию фонда инноваций X-Prize и компании Google. Старт конкурса Google Lunar X PRIZE был объявлен в 2007 году. Его победителем станет команда, которая первой создаст и отправит на Луну луноход, который сможет совершить мягкую посадку на спутник, проехать не менее 500 м и передать на Землю изображения поверхности Луны. В Google и X-Prize объяснили, что конкурс призван стимулировать развитие частного освоения космоса. Размер главного приза составлял $20 млн.

Компания Spaceil подтвердила, что лунный зонд «Берешит» функционирует и направляется к Луне. Как пишет Jerusalem Post, на аппарат должен совершить посадку на Луну 11 апреля. Размер космического корабля, несущего зонд к Луне, составляет 1,5 м на 2 м, весит он 600 кг. Общая стоимость его создания превысила размер премии и составляет $100 млн. Зонд строился на частные пожертвования, часть средств вложило Израильское космическое агентство.

Технологии и медиа
Запуск спутников OneWeb отложили из-за неполадок при полете с Байконура

21 февраля при запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Байконур произошла внештатная ситуация. Из-за неполадок, предположительно, возникших в работе третьей ступени, разгонный блок «Фрегат» с египетским спутником связи EgyptSat-A не вышел на расчетную орбиту. Ситуацию удалось исправить, скорректировав орбиту с помощью самого разгонного блока.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Space X, Луна
Материалы по теме
NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы
Технологии и медиа
Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180
Технологии и медиа
SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter